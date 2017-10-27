幻象戰機佣金案 一纏就是20年

2017-10-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕法國達梭公司與另二家航太公司，因售台幻象2000戰機衍生佣金案而遭罰款。事實上，我國一九九二年向法採購幻象2000戰機，每架要價五千萬美元（約十五億台幣），向美國採購F16戰機，每架為三千萬美元（約九億台幣）。幻象戰機佣金案爆發後，我國和法國大打仲裁，法方還藉由多種管道，影響我幻象戰機維修、飛彈延壽進度，影響我空軍戰力。

前總統李登輝主政時期，為尋求新一代海、空軍戰力，藉由外交手腕，先向法國採購六艘拉法葉巡防艦，並在一九九二年採購六十架幻象2000戰機。不過，執行拉法葉艦採購案的前海軍上校尹清楓在一九九三年離奇遇害，全案疑點重重，直到前法國外交部長杜馬與其情婦鐘古夫人，在一九九七年身陷貪瀆案遭法國檢方調查，拉法葉艦佣金案才因此曝光。

法國檢方調查拉法葉艦佣金案時，杜馬的證人指出，法國售我的幻象2000戰機亦疑有佣金，達梭公司企圖以鉅額佣金行賄杜馬，被杜馬拒絕。我國防部也根據線索展開調查，檢方亦查扣涉及拉法葉艦案的軍火商汪傳浦帳戶，發現內有不明資金，即為幻象2000戰機的部分佣金。

事實上，我國法律並未規範「佣金」是否違法，但台法軍購合約中，已明訂「排佣條款」。因此，巴黎國際商會仲裁庭二○一一年宣布我方獲得拉法葉艦仲裁案勝訴，並取得法方償還的八．七五億美元（約二六三億台幣）佣金後，國防部二○一二年趁勝追擊，正式向巴黎國際商會仲裁庭，提出幻象戰機佣金案仲裁申請，經過四年程序庭後，今年下半年進入實質仲裁庭階段。

法方對於我方提出訴訟，利用各種管道向我方施壓，影響我國幻象戰機後續維修、飛彈延壽進度，衝擊我幻象戰機妥善率；直到國防部今年編列卅八億餘元預算，更新幻象戰機零組件、飛彈，才略填補我方戰力空隙。

幻象戰機佣金具體情況雖不得而知，但採購六十架幻象戰機加上雲母飛彈等武器，總金額高達一千六百億台幣，遠高於拉法葉艦採購案的八百億餘台幣，因此外界估計戰機佣金總額應該遠高於拉法葉艦佣金。