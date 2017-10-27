慶富還欠15艘船 海巡署擬解約

2017-10-27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第一銀行宣布慶富聯貸案違約，海巡署長李仲威昨在立法院內政委員會指出，委託慶富幫海巡署造廿八艘艦艇，尚有十五艘未交船，對慶富履約能力不樂觀，如解約會提告求償。

對慶富履約能力不樂觀

李仲威指出，慶富以卅七億四千二百萬元得標，幫海巡署建造廿八艘海巡艦艇，目前十三艘已交船，八艘正在建造，七艘還沒開工，還有十五艘未交船。

李仲威提及，廿八艘分七批、每批四艘，海巡署在每批開工時預付四艘總價二十％給慶富，並於每批最後一艘交船後，才會付清四條船尾款。

「對慶富履約情況不樂觀！」李仲威坦言，有請法律顧問沙盤推演，一旦解約會提告求償，目前支付金額約十九億二千四百萬元，也都有銀行做連帶保證，解約可從銀行拿回約四億元保證金。他也表示，預付款加銀行解約保證金，可拿回廿一億餘元，另有十三億元標餘款。

民進黨立委吳琪銘質疑，那八艘正在建造的船怎麼辦？李仲威表示，若解約，不會要慶富造一半的船，已交船的會關注保固問題，若出現瑕疵會要慶富賠償。

民進黨立委賴瑞隆痛批，海巡署在二○一三年公開招標一百噸級巡防救難艇，高鼎、龍德公司各標價四十九億元、四十八億元，結果慶富以卅七億四千二百萬元最低價得標，結果造出來的船一堆瑕疵。

賴瑞隆指出，海巡署日前稱慶富今年八月十二日可交船一艘，但至今逾期未交船，逾期九十天就算違約，若十一月十二日沒交船，海巡署應「壯士斷腕」，立刻與慶富解約，一定要把錢拿回來。

李仲威表示，逾期一天可罰十三萬元，若逾期可拒收、減價二十％收購或解約，對慶富的情況不樂觀，後續會辦理重新招標，再重造十五艘艦艇。