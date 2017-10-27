一銀遞狀 對慶富聲請假扣押

2017-10-27

〔記者黃良傑、涂鉅旻／綜合報導〕高雄地院昨收到一銀遞送民事訴狀，以債權人身分向法院提出，要求對慶富造船「假扣押」與「假處分」，但尚未收到慶富公司的「破產」聲請。

檢調查詐貸案 再傳慶富董事長陳慶男等三人

此外，高雄檢調偵辦慶富公司涉嫌詐貸案，昨再傳喚慶富董事長陳慶男、副董事長陳偉志（陳子）、董事陳盧昭霞（陳妻），詢問後請回，檢察官諭知三被告每天必須到前鎮分局復興路派出所報到，若無故不到，將認有逃亡之虞，改向法官聲押。

雄院行政庭長葉文博表示，一銀所提的「假扣押」等聲請，目前法院尚未分案，承辦法官也尚未收到該案資料，至於債權人的主張，因尚未開庭，媒體若想了解，應向債權人第一銀行詢問。

雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，檢方昨也接獲一銀的刑事告訴狀，涉嫌的事證與相關資料，將交由承辦慶富涉詐貸的檢察官，至於慶富的動向與獵雷艦建造的後續，檢方都會持續密切注意。又說，昨傳喚陳慶男及妻、兒共三人，主要釐清是否透過海外公司向銀行涉嫌詐貸，強調昨天沒有任何搜索行動。

對於此案是否影響獵雷艦案執行，據悉，軍方站在主合約方觀點，尚須觀察案件走向，無法主動出擊，但只要慶富財務「出現重大事件」，欠債已超過償債能力，最終聲請破產，海軍就會和慶富解約。

據了解，軍方針對獵雷艦案訂定「繼續履約」、「其他船廠承接」、「國內重新招標」及「撤案」四大因應方案，但根據目前案情演變，「繼續履約」難度恐愈來愈高。