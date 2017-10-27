慶富違約 子公司慶陽9.5億聯貸案也出包

2017-10-27

〔記者盧冠誠／台北報導〕慶富造船二○五億元獵雷艦聯貸案宣布違約後，其關係企業慶陽海洋的九．五億元聯貸恐被拖累，由於慶陽已欠繳利息，保證人是慶富，銀行團今天將緊急在高雄舉行債權銀行會議，認定是否交叉違約。

已積欠一個月利息 銀行團今認定是否交叉違約

「已積欠一個月利息了！」一位參與慶陽聯貸的銀行主管說，慶陽過去繳息還款一切正常，但最近一次（十月中旬）就沒再繳息，看來這個聯貸案不是很樂觀。

二○一三年十月，土地銀行主辦慶陽九．五億元聯貸，資金用途為支應基隆八斗子「國立海洋科技博物館興建營運移轉（ＯＴ＋ＢＯＴ）」的興建成本及相關費用，參貸銀行尚有合作金庫銀行、高雄銀行、農業金庫、新光銀行，合計共五家。

一位行庫主管表示，慶陽聯貸目前撥款五億多元，主辦行土銀約一．五億最高，其餘參貸行各約一億；由於慶陽的保證人是慶富，加上又沒繳息，所以必須舉行債權銀行會議，認定是否產生交叉違約。

該名主管指出，目前海科館ＯＴ部分已可有門票收入挹注，若最終判定慶陽聯貸違約，銀行團會著手找有興趣的業者來承接，除了可降低損失外，民眾仍有一個好的休閒去處。

至於慶富聯貸違約後，主辦行第一銀行也於昨天通知各銀行，同樣選在今日召開聯貸銀行團會議，討論後續因應事宜，展開法催程序。

至於慶富聯貸案，除了一銀，參貸行尚有合庫銀、華南銀行、台企銀、台灣銀行、土銀、彰化銀行、農業金庫、輸出入銀行等，合計共九家。

針對慶富聯貸各銀行的最大可能損失，以一銀約卅五．五億元最高，合庫銀、華銀、台企銀各約十七億元，台銀、土銀各約十二億元，彰銀、農業金庫各約六億元，輸出入銀行近二億元，合計銀行團最大的可能損失約一二五億元。