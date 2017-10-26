翁章梁拚嘉縣長初選 學運戰友站台

2017-10-26

〔記者蘇芳禾、曾迺強、林宜樟／綜合報導〕前農委會副主委翁章梁昨召開記者會，宣布角逐民進黨內嘉義縣長初選，邀請同為野百合世代的老戰友社民黨主席范雲，以及台中市長林佳龍、民進黨立委陳其邁等學運世代同台。翁章梁說，十五年的在地深耕，讓他和嘉義的命運緊密連結，參選縣長是他人生命運唯一的路徑。

不過，嘉義縣前陣子才為了前任縣長陳明文、現任縣長張花冠推人接棒喬不攏，引發紛擾，翁章梁記者會一開始，就感謝兩位縣長的栽培，並語重心長的說，身為嘉義子弟，從小他就深刻體會到派系政治對地方的傷害，「嘉義縣要改變派系惡鬥的宿命，就必須走一條不一樣的道路。這條路，就是政黨政治的道路。」

對於翁章梁的動作，本月初已鬆口表態參與初選的嘉縣議長張明達質疑，翁在台北市開記者會，營造黨中央相挺的感覺，「只會讓初選氣氛更差」；也有意參選的太保市長黃榮利說，黨要辦初選就要公平公正。

副縣長吳芳銘因未繳黨費，導致黨齡中斷，不符初選資格，對翁章梁的選情動態，僅說「祝福」二字。

張花冠雖對翁章梁的參選動作表達「祝福」，但張意有所指地說，有優秀人才學經歷漂亮，具備國際觀與產業觀，卻因忘記繳納黨費或還不具備黨員身分，而被限制參選資格，是將優秀人才阻隔於民進黨之外。

林佳龍則說，隨著越來越多學運世代投入基層，台灣民主可以更深化；陳其邁說，翁章梁在基層幫助農民，希望他可以讓嘉義縣美夢成真。范雲也肯定翁章梁，「是台灣政治需要的人才」。