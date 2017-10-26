賴揆出招 為長期執政注活水

2017-10-26

記者曾韋禎／特稿

賴清德甫接任行政院長，就展現明快、果決的施政風格。距離二○一八年選戰即將邁入一年的倒數計時，賴揆更能在極其有限的職位，秉持民進黨培植後進的傳統，不吝於給予助理世代歷練之機，為民進黨長期執政厚實基礎。

民進黨向來有培植助理、幕僚參選民代的傳統，本屆六十八席立委，就有超過四成的廿四人擔任過助理。有人已是五連霸的資深老鳥，也有不少人是熬了十幾年才重返國會殿堂，但有更多人未必能躋身民代窄門，選擇留在地方政府擔任幕僚，貢獻所長。

民進黨重新執政後的林全內閣，為求施政穩定而特重文官，致外界詬病都是老面孔，甚至有鄭麗君過了十二年還是最年輕閣員的尷尬場面。

賴清德臨時接任閣揆後，因為能異動的職位不多，更是費心思量。已歷練年餘且有意參選立委、縣長的前勞動部次長郭國文、前農委會副主委翁章梁，充分尊重其意願，讓他們習得一身武藝後，回鄉闖蕩。

留下的遺缺，分別找來更年輕且在地方服務多年的台南市議員李退之，以及在中央有豐富經驗的施克和接任。為分擔發言人徐國勇繁重的職務，還找來素有文采的高雄市新聞局長丁允恭接任顧問。

這些幕僚世代的佼佼者，至少都有十幾年行政歷練，有些早是獨當一面的民代、主管。賴揆善於運用手邊的副首長職務，培養新進人才迎戰最繁雜、直接的中央政務。一方面讓行政體系隨時接受刺激與挑戰，還為民進黨執政注入源源不絕的活水。

民進黨向來有其一套培養人才的作法，而賴揆積極創新，也延續養才傳統，因此培育出來的人才資源，將有助於民進黨執政深根台灣社會，更回應台灣社會之需。