民進黨育才 3青壯代加入內閣

2017-10-26

〔記者李欣芳、王榮祥、蔡文居／綜合報導〕民進黨政府去年五二○再度取得中央執政權後，積極培育黨內青壯世代人才，賴內閣人事最近小幅異動，原農委會副主委翁章梁辭官返鄉參選嘉義縣長，行政院長賴清德已批准其辭呈，據透露，政院敲定翁章梁的遺缺由黨內青壯世代、台南市議員李退之接任。

賴揆並向高雄市長陳菊挖角，有陳菊文膽之稱的高雄市新聞局長丁允恭今將轉任行政院擔任顧問，目前傳出，丁允恭是個活棋，未來若行政院發言人徐國勇獲民進黨徵召參選新北市長，則丁允恭可望接下徐國勇的政院發言人遺缺，不過，徐國勇說，民進黨最近並未遊說他參選的事。

另外，原勞動部政次郭國文在九月內閣改組時因個人政治生涯規劃確定離職，其勞動部政次遺缺，賴揆也已核定，由前行政院長林全辦公室主任施克和接任。

李退之 南市議會黨團總召

施克和 前林全辦公室主任

李退之、施克和與丁允恭都屬六年級生，公職出身的李退之、擅長論述的施克和，與文藝青年出身的丁允恭，都是民進黨內優秀的中壯世代。賴清德在九月八日接任閣揆後，就被視為民進黨啟動中壯世代接班的序幕，如今賴內閣將有上述三位中壯世代加入，引發外界矚目。

李退之受訪時並未否認將接任農委會副主委，但強調應由政院宣布，他如果有機會服務更多人，會全力以赴。李退之來自新營選區，為外省第二代，連任兩屆台南市議員，目前擔任台南市議會民進黨團總召。

徐國勇若挑戰百里侯

丁允恭傳將接發言人

丁允恭今年四十一歲，曾為媒體專欄作家，並得過文學獎項，他也是陳菊任內任期最長的新聞局長。丁允恭哽咽表示，自己人生最精華十年都在高雄，早把高雄當家；他接任行政院顧問，將負責文稿小組相關業務。

據悉，近一年來口才便給、知名度高的徐國勇，不斷被綠營基層力拱代表民進黨參選新竹縣長、台北市長或新北市長。這三個縣市都屬民進黨艱困選區，知悉內情的人士認為，徐國勇以挑戰新北市長較有勝算，他若獲民進黨徵召參選，傳出有可能由丁允恭接任政院發言人職務。

徐國勇則表示，民進黨就新北市、台北市與新竹縣長選舉的人選問題，一切由黨中央決定。