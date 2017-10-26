國民黨慶祝台灣光復 大老齊聚

2017-10-26

〔記者施曉光／台北報導〕為鞏固基本盤，國民黨昨日舉行「抗戰勝利暨台灣光復七十二週年紀念大會」，前總統馬英九、前黨主席連戰、吳伯雄與現任黨主席吳敦義等藍營大老與會。馬、連兩人同聲批判綠營人物否定開羅宣言做為中華民國收復台灣的國際法效力，馬英九並指國際社會都承認「開羅宣言」是條約，否定者是「外行」。

批綠否定開羅宣言

連戰表示，二○一九年課綱要把開羅會議、波茨坦會議、舊金山和約等歷史內容全部刪除，這些都是台灣光復的國際法基礎，如果真的被刪除，根本就是掩耳盜鈴、自欺欺人。

馬英九表示，當年台灣光復，所有台灣人民都恢復中華民國國籍，政府在台灣徵稅、徵兵，還選舉制憲國大代表，一切就是因為「開羅宣言」，其中明文日本竊據中國包括台灣等領土，都應歸還中華民國，這些內容也成為後來的波茨坦公報內容，日本天皇宣布投降時，也宣稱接受波茨坦公報，但近十多年來，台灣總是有人說「開羅宣言」不是條約，包括前副總統呂秀蓮、前教育部長杜正勝等人。

吳敦義則表示，要恢復過去兩岸和平穩定發展的情況，使中華民國台灣成為人間樂土、生活樂園，這是紀念光復節的重大精神與任務。

未邀朱洪 文傳會致歉

昨日這場活動未見前主席洪秀柱到場，洪秀柱辦公室發聲明表示，「經反覆查證，並沒有收到相關紙本或口頭邀請」。

文傳會主委李明賢坦承，由於作業疏忽，未寄送邀請函給朱立倫、洪秀柱兩位前主席，文傳會為此表達歉意。