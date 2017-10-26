救國團嗆上街頭 立委斥要脅政府

2017-10-26

〔記者楊綿傑、楊淳卉／台北報導〕黨產會針對救國團是否為國民黨附隨組織，前天召開第二次聽證會，救國團主任葛永光昨大動作回應，強調從證據而言，誰占上風都很清楚，若要強說救國團是國民黨附隨組織，政府會失去公信力，未來也不排除訴諸司法裁決。

葛永光：不排除訴諸司法

葛永光並說，如果要轉成國有，他也願意談，但如果影響五千名相關員工生計，可能要上街頭。

黨產會發言人施錦芳則表示，黨產會做出任何行政處分前，皆經過充分調查及相關行政程序。

她進一步指出，黨產會昨也發現相關新事證，如救國團編印《本團重要文獻》中，五十五年版記載：「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構。今後中國青年反共救國團對重要工作之策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的指導」等語，但此段在七十一年出版的《本團重要文獻》中被刻意刪除，黨產會將發函請救國團說明。

民進黨立委賴瑞隆受訪則指出，救國團過去從政府補助中拿到非常多國家資源，葛永光不思將這些不公不義的資產還給人民，還拿救國團員工來要脅政府，員工應該優先抗議的是救國團主任為何可月領十八萬薪水。

葛永光昨指出，救國團成立時就是接受政府指導，由行政院籌組，獨立運作，且很多民進黨人士都參加過救國團活動，根本非社會控制工具。黨產會應該要公正客觀，但黨產會主委林峯正談話已經透露立場，認為救國團就是國民黨附隨組織，現在似乎是救國團在陪黨產會過個場，這樣的政府會失去公信力。

至於救國團榮譽主任李鍾桂曾到國民黨中常會報告，他認為，執政黨要了解社會團體運作與業務，這很正常，如果民進黨需要了解救國團，他也願意前往民進黨中常會報告，要這樣認定是附隨組織非常牽強。

對於昨黨產會邀國民黨為利害關係人，葛永光則說，真正利害關係人是救國團員工、教師等，員工一千多人代表一千多個家庭，加上教育中心三千多名老師，也代表三千多個家庭，如果政府要任意處置救國團的財產，影響生計，五千個家庭可能走上街頭。