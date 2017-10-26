台美國防工業會議 每年輪流主辦

2017-10-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「台美國防工業會議」是我國和美國軍方重要交流平台，國防部長馮世寬昨表示，明年起，台美國防工業會議將一年在台灣、一年在美國舉行。立委關心今年「台美國防工業會議」是否提及軍購？馮說，未提及特定項目，會在其他正式會議提出，例如十一月在美舉行的台美年度國防檢討會議。

馮世寬昨列席立法院外交國防委員會報告「台美國防工業會議」，提到國防部副部長張冠群本月率官、產、學、政界代表赴美參加台美國防工業會議，美方各界支持台灣以國防自主方式，提升自我防衛能力，且美方一再表達台美關係穩固，會延續「台灣關係法」以及「六項保證」，持續助我推動國防自主及所需要的防衛武器。

但報告也提及，在中國威脅下，國軍防衛裝備的數量還不能滿足需求，因此，國防部在適當場合向美表達售我關鍵模組、加速產能的相關立場，亦獲得美方認同與支持，雙邊也簽署合作備忘錄，使得國防產業有具體進展。

由於台美已達成「台美國防工業會議」輪流舉辦默契，明年度「台美國防工業會議」預計在台灣舉辦。民進黨立委王定宇質詢時問相關進度，張冠群表示，預計明年上半年舉辦，但還沒開始規劃。王建議應盡力邀請美軍現役將領來台參加，馮世寬允諾向美方轉達。

民進黨立委羅致政詢問，何者為「國防自主」優先項目？馮世寬說，國軍在漢光演習後發現，我軍對敵應採不對稱作戰，因此急需關鍵技術與武器。羅致政問，不對稱作戰要強調「自主」？馮世寬說：「對的。」

國民黨立委江啟臣也關注國防部對於兩岸戰力平衡的想法，馮世寬說，兩岸軍力失衡已舉世矚目，因此，作戰構想不該再抱持如「飛機打飛機、船打船、砲打砲」等傳統概念，應有新思維考量，應調整為「濱海決勝」思維，並擁有不對稱作戰能力。

馮世寬也表示，雖然台美國防工業會議未提及我方軍購需求，但會透過其他會議正式提出，例如國防部今年十一月將出席的台美年度國防檢討會議。