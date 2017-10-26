我駐美F-16 將改至土桑基地受訓

2017-10-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國定期派出F-16戰機飛行員，到美國亞利桑那州路克基地受訓，但該基地已換裝F-35戰機，因此美方為我飛行員另覓受訓地點。空軍司令部參謀長鄭榮豐昨在立院透露，美方安排我方受訓人員在二○一九年底以前，遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）繼續訓練。

國防部長馮世寬昨赴立法院外交及國防委員會專案報告「台美國防工業會議」，民進黨立委吳焜裕詢問，如果路克基地不再操作F-16戰機，國軍駐美訓練計畫是否生變？鄭榮豐答詢表示，美國空軍部長已批准台灣F-16戰機訓練基地轉移到土桑機場，預計二○一九年底前完成遷移。馮世寬則表示，美方對此相當幫忙，國防部表示感謝。

我國定期派出F-16戰機飛行員赴美受訓，已有逾廿年歷史。根據國防部明年度預算書顯示，空軍明年將持續派遣五十三名F-16飛行員到美國接受「後續訓練」，預計需花費八百一十四萬三千元。

土桑國民兵基地同樣位於亞利桑那州，用於訓練美國空軍國民兵F-16戰機，和路克基地同一個訓練空域。

國民黨立委江啟臣也詢問，我國正執行「高教機國造」案，後續技術是否能用於「戰機國造」？如戰機國造，原型機最快何時可亮相？中科院副院長馬萬鈞表示：「十五年。」這也是國防部首度公開透露「戰機國造」的可能期程。以此推算，我國最快可在二○三二年取得新一代戰機原型機。