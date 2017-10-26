慶富資金遲不到位 一銀宣布違約

2017-10-26

獵雷艦案若不執行 聯貸案最大可能損失約125億元

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對慶富造船二○五億元獵雷艦聯貸案，主辦行第一銀行昨晚表示，慶富資金遲不到位，因此正式宣布違約；若國防部獵雷艦專案不繼續執行，該聯貸案最大可能損失約一二五億元；若獵雷艦專案繼續執行，則最大可能損失金額可降至約四十五億元。

一銀表示，有關慶富債權債務協商案，截至昨日止，經與慶富再三確認，債協成立需繳付的三．一億元（積欠銀行利息、增加的三個月備償利息及處理撤回財產遭債權人假扣押等資金）無法籌足到位，主辦行認為即使債協成立，慶富亦無能力履行債協條件，所以宣告債務協商不成立。

一銀同時向高雄地檢署提出刑事告訴，並請檢調加速偵辦，若慶富涉及不法，也應依法辦理不容寬貸；亦同時進行債權保全程序，確保銀行團的權益。

一銀昨指出，依聯貸合約，認定慶富公司聯貸案違約，將召開聯貸銀行團會議，討論後續因應事宜，展開法催程序。

由於銀行團已撥款一五四．一億元，其中國防部的預付款保證金含利息約七十九億元，備償存款二十九．一億元；一銀估算，若國防部獵雷艦專案不繼續執行，該聯貸案最大可能損失約一二五億元；若獵雷艦專案繼續執行，則銀行團最大可能損失可大幅降至約四十五億元。

慶富聯貸案參貸行清一色為公股行庫，以一銀參貸五十八億元最高，其餘尚有合作金庫、華南銀行、台企銀、台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、農業金庫、輸出入銀行等，合計共九家。

一銀表示，聯貸案最大損失約三十五．五億元，若加上自貸部分，合計最大損失約四十五．五億元。以一銀今年前九月稅前盈餘約一七○億元來看，光是慶富的貸款案，最慘的情況就會吃掉一銀超過四分之一的前三季獲利。

一銀指出，原本希望促成債務協商成立，由會計師監控金流，監督慶富財務面穩定，使獵雷艦專案可以繼續進行，將銀行團衝擊降到最低；但迄今慶富仍無能力籌款，導致債協破局，主辦行依聯貸合約宣告慶富違約。