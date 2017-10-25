明起赴美旅客 機場將有保安詢問

2017-10-25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕搭機前往美國將增加保安查詢！配合美國國土安全部運輸保安署（ＴＳＡ）要求，民航局昨日宣布，十月二十六日起，搭乘飛往美國的航班，旅客都需於報到櫃台及登機前，接受人員詢問相關保安問題，每名旅客都會被問到。

民航局空運組長韓振華表示，保安問題包括諸如行李是否自己打包、有沒有脫離過視線、有無幫人帶東西、行李箱內是否有電子產品等；雖然旅客報到時間不會提早，但建議旅客到機場報到後，最好提早到候機室，因為登機前還會再有人詢問，若大家都趕在最後一刻登機，容易造成飛機誤點。

因應國際恐怖攻擊的威脅情勢，ＴＳＡ於六月發布保安緊急修正案，要求分二階段實施強化所有飛美航班的保安控管措施，第一階段「加強對飛美航班旅客隨身所攜帶大於手機之電子產品，像是平板、筆記型電腦、電子書、ＤＶＤ播放機、遊戲機及相機等實施檢查」部分，已於七月十七日起實施；第二階段則將對搭乘飛美航班旅客，詢問相關保安問題，在台灣起降的美籍及飛美航空公司，都自十月二十六日起正式實施。

韓振華表示，保安問題會分別於報到櫃台、進入內候機室時對旅客提出詢問，華航和長榮是由自己員工負責詢問，聯合航空等則找保全代為詢問，若對旅客回答有疑義，就會再次檢查行李；進入候機室時，還會針對手提行李再詢問一次。