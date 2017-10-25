名列中委 劉結一將接掌國台辦

2017-10-25

〔記者鍾麗華、林良昇、鄭鴻達／綜合報導〕中共十九大昨閉幕，正式選出新一屆中央委員，新任中共中央台辦、國台辦副主任的劉結一當選中央委員。據了解，在中共「先黨後政」下，明年二、三月人大政協召開期間，劉結一預料會接替未連任中委的張志軍，成為新任國台辦主任。

劉結一在九月底卸下中國常駐聯合國代表職務後，轉任中國國台辦排名第一的副主任，劉結一昨已確定名列中央委員，且是中委名單上唯一涉台部門官員。

外界解讀外交背景的劉結一出掌國台辦主任後，意味著未來中國將打壓台灣的國際空間，對台也更趨強硬。不過，淡江大學中國大陸研究所教授張五岳表示，中國涉台人事出自外事體系，已是近年慣例，包括張志軍，以及之前的王毅、錢其琛等都是外交官出身。

相關人士舉例，國台辦原本週五將召開記者會，但昨天宣布取消，理由是要向新的政治局常委報告兩岸事務，不宜在未簡報前就對外講述新的兩岸政策。因此「兩岸間無小事，都是大事」，也不是國台辦就可以拍板的。

此外，中客來台減少，政府獎勵其他國旅客來台，國民黨立委昨在立法院總質詢時質疑，與依賴中國相比，依賴美國、日本才是台灣的危機，行政院長賴清德強調，美、日並沒有和中國一樣布置飛彈對準台灣並意圖併吞，台灣前途必須交由二千三百萬人決定，任何一個政黨也不宜事先決定去接受「一個中國」與否。