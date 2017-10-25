19大閉幕 黃之鋒、羅冠聰交保

2017-10-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中共十九大昨天閉幕，領軍香港「雨傘運動」的黃之鋒、羅冠聰也在這一天獲准交保停止羈押，瑞典外交部亦證實「接獲中國當局通知」已釋放香港銅鑼灣書店股東桂民海。

黃已有再度入獄準備

此前，中國當局在十九大召開前夕加強箝制異議人士，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞、維權人士胡佳「被旅遊」離開北京，留在北京者則遭到嚴密監視、限制行動。

黃之鋒和羅冠聰昨上午出庭，終審法院當庭裁定兩人各以五萬港幣人事擔保暨五萬港幣現金交保停止羈押，保釋期間不得離港，須交出旅遊證件，每週一次至警署報到。

在服刑六十多天後，羅冠聰說，牢獄生活不好受但不會阻礙他追求民主的決心。黃之鋒則表態無悔參與雨傘運動，已有再度入獄的心理準備，會繼續堅持民主信念；黃另有一起「佔領旺角」刑事案件等待判刑，預料會在年底宣判，意味有可能再度入獄。

終審法院下月七日審理「學運三子」黃之鋒、羅冠聰、周永康的上訴許可；周永康本次因希望盡快刑滿出獄，避免影響升學，並未提出保釋申請。

瑞典籍的桂民海二○一五年十月在泰國失蹤後，被中國當局拘禁。瑞典外交部廿四日證實「已接獲中國當局通知桂民海獲釋」。不過，桂家至今未接獲桂民海的任何消息。