王岐山未留任 告別政治局

2017-10-25

趙樂際可望接中紀委書記

〔編譯管淑平／綜合報導〕中共十九大昨閉幕，依照官方公佈的第十九屆中央委員會、中央紀律檢查委員會委員名單，未見中共總書記習近平的肅貪大將、現任中紀委書記王岐山，顯示王岐山未獲破例留任，確定退出決策中樞中央政治局常務委員會。「香港○一」報導，王岐山可能轉任國家副主席，主管外交，中紀委書記一職可望由中央組織部部長趙樂際接掌。

王岐山是否打破中共六十八歲以上退任的「七上八下」不成文規定留任，一直是十九大的觀察重點，一探習近平是否藉此開先例，為自己五年後繼續掌權鋪路。習近平是否對王岐山另有安排，使其得以繼續保有影響力，仍不得而知。

政治局委員至少一半改組

國家副主席一職須由全國人民代表大會會議主席團提名，因此王是否出任此職，還得等明年三月人大開會確定。其他揣測還包括王可能出任國家安全委員會副主席，或掌管明年將成立的國家監察委員會。

現任二十四名中央政治局委員中，有十二人未連任中央委員，除屆齡退任的王岐山等十一人外，現年六十六歲的國家副主席李源潮出乎外界意料未連任。李源潮一度前景看好，但被牽扯前中央辦公廳主任令計劃案後仕途急轉直下。博聞社指出，李源潮可能調任全國政協副主席虛職「軟著陸」。

趙樂際名列第十九屆中央委員、中紀委，是他可能接掌中紀委書記的強烈跡象。由於依照慣例中紀委書記也將進入政治局常委會，趙極可能躋身決策核心。

第十九屆中央委員今將召開第一次全體會議，選出政治局委員和政治局常委，新任常委隨後將召開記者會。現任七名政治局常委中，除習近平、李克強外，其餘五人都將屆齡退任。美國中文媒體「博聞社」二十四日披露，中央辦公廳副主任兼總書記辦公室主任丁薛祥、中央財經領導小組辦公室主任兼國家發改委副主任劉鶴、重慶市委書記陳敏爾、北京市委書記蔡奇、中組部常務副部長陳希等「習家軍」將進入政治局。