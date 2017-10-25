「習思想」入黨章 習近平齊名毛鄧

2017-10-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共第十九次全國代表大會昨閉幕，會中表決通過將「習近平新時代中國特色社會主義思想」全句完整寫入中共黨章，確立為中共治國最新指導方針，習近平成第三位名字獲寫入黨章的中共領導人，歷史地位與毛澤東、鄧小平並列，更是毛之後「最具權勢的中國領導人」，且「習家軍的黨中央」已告成形，習的絕對權威將不可動搖。

至於外傳將總書記制改為黨主席制，則隻字未提。

繼毛之後 在世時名字被列入黨章

中共十九大的最後重頭戲落在「中國共產黨章程修正案」表決，英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒現場採訪指出，逾二三○○位黨代表先是一致舉手同意，接著被問及是否有異議時，全體異口同聲高呼「沒有」，習近平在開幕式上闡明的「中國特色社會主義進入新時代，是中國發展新的歷史方位」等說法，正式冠上習的名字寫入黨章，與馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民「三個代表」和胡錦濤「科學發展觀」同列為中共的指導思想。

「習近平思想」入黨章象徵習與中共前兩代領導人毛澤東、鄧小平齊名，且習更是繼毛澤東之後，第二位還在世時名字被列入黨章的中共領導人，況且，習與毛同被冠以「思想」，在中共意識形態上亦高於鄧的「理論」。

「習家軍的黨中央」 已告成形

北京政治評論員章立凡認為，習思想在其第二個任期之初確立，時機早於歷任領導人，顯示習自詡為「新時代的創建者」。

從中共十九屆中央委員會名單來看，二○四位委員中，習近平在河北、福建、浙江、上海任職期間曾與他共事的人馬，無一例外的當上中央委員；加上四個直轄市中，習家軍已掌握北京、上海與重慶三市市委書記，等於從地方到中央全面拱衛習核心，「習家軍的黨中央」已告成形。

路透、法新社等外媒指出，「習思想」進入中共核心，揭示往後「任何挑戰習近平的言論和行動，等同於挑戰中國共產黨政權」，習近平儼然成為中國「不容置疑的領導人」。更重要的是，習近平將握有一切政治事務的最終決定權，即使他在二○二二年結束任期卸下總書記一職後，也將繼續保有國家最高領袖地位。

前澳洲總理陸克文認為，習透過反貪腐運動牢牢控制中共，已是「毛澤東以來中國最強大領導人」，且可能掌權至二○三○年。

  • 中共十九大昨閉幕，大會將中共總書記習近平提出的新時代中國特色社會主義思想寫入黨章。北京展覽館在十九大期間，舉辦宣揚習近平過去五年執政成果的展覽。（美聯社）

    中共十九大昨閉幕，大會將中共總書記習近平提出的新時代中國特色社會主義思想寫入黨章。北京展覽館在十九大期間，舉辦宣揚習近平過去五年執政成果的展覽。（美聯社）

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