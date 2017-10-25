「習思想」入黨章 習近平齊名毛鄧

2017-10-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共第十九次全國代表大會昨閉幕，會中表決通過將「習近平新時代中國特色社會主義思想」全句完整寫入中共黨章，確立為中共治國最新指導方針，習近平成第三位名字獲寫入黨章的中共領導人，歷史地位與毛澤東、鄧小平並列，更是毛之後「最具權勢的中國領導人」，且「習家軍的黨中央」已告成形，習的絕對權威將不可動搖。

至於外傳將總書記制改為黨主席制，則隻字未提。

繼毛之後 在世時名字被列入黨章

中共十九大的最後重頭戲落在「中國共產黨章程修正案」表決，英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒現場採訪指出，逾二三○○位黨代表先是一致舉手同意，接著被問及是否有異議時，全體異口同聲高呼「沒有」，習近平在開幕式上闡明的「中國特色社會主義進入新時代，是中國發展新的歷史方位」等說法，正式冠上習的名字寫入黨章，與馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民「三個代表」和胡錦濤「科學發展觀」同列為中共的指導思想。

「習近平思想」入黨章象徵習與中共前兩代領導人毛澤東、鄧小平齊名，且習更是繼毛澤東之後，第二位還在世時名字被列入黨章的中共領導人，況且，習與毛同被冠以「思想」，在中共意識形態上亦高於鄧的「理論」。

「習家軍的黨中央」 已告成形

北京政治評論員章立凡認為，習思想在其第二個任期之初確立，時機早於歷任領導人，顯示習自詡為「新時代的創建者」。

從中共十九屆中央委員會名單來看，二○四位委員中，習近平在河北、福建、浙江、上海任職期間曾與他共事的人馬，無一例外的當上中央委員；加上四個直轄市中，習家軍已掌握北京、上海與重慶三市市委書記，等於從地方到中央全面拱衛習核心，「習家軍的黨中央」已告成形。

路透、法新社等外媒指出，「習思想」進入中共核心，揭示往後「任何挑戰習近平的言論和行動，等同於挑戰中國共產黨政權」，習近平儼然成為中國「不容置疑的領導人」。更重要的是，習近平將握有一切政治事務的最終決定權，即使他在二○二二年結束任期卸下總書記一職後，也將繼續保有國家最高領袖地位。

前澳洲總理陸克文認為，習透過反貪腐運動牢牢控制中共，已是「毛澤東以來中國最強大領導人」，且可能掌權至二○三○年。