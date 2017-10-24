阿里山鄉被中方締盟 鄒族怒︰我們被統戰了

2017-10-24

〔記者曾迺強、陳鈺馥／綜合報導〕中國統戰觸角深入地方鄉鎮。今年八月卅一日，嘉義縣阿里山鄉婦女會理事長賴美枝隨團至中國湖北省恩施市太陽河鄉參訪，在恩施市委常委、統戰部長冉茂見證下，賴代表阿里山鄉與太陽河鄉長鐘輝締結「兄弟鄉鎮」（我國稱姊妹鄉鎮），「中國新聞網」等中國官媒在報導中稱賴美枝「受阿里山鄉長委託」，阿里山鄉的鄉親近日經網路傳播獲知此事，怒批「太扯」、「我們鄒族人被統戰了！」

賴美枝回應，以為此行單純是觀光行程，中方卻以「配合行程」為由，當天要求穿著鄒族服飾，抵達會場才知道要「簽約」，活動開始後，便婉拒上台發言，主持人隨後再邀她上台簽約，雖知道自己無法代表鄉公所與全鄉族人，但為避免場面難看，不得已才上台，坦承做法不適當，願向鄉親道歉；賴也說，昨陸續接獲鄉親抱怨，心情低落，盼此事到此為止。

婦女會理事長賴美枝︰向鄉親認錯道歉

內政部民政司司長林清淇則表示，要締結姊妹鄉或合作，必須經過主管機關審查，現查該案沒向內政部申報，若事證明確將會開罰。

國民黨籍阿里山鄉長杜力泉說，他當時也隨團參加「世界硒都（恩施）硒博會」，僅針對少數民族等議題交流，未參與政治活動，八月卅日即轉往青海省參訪，對賴美枝與對岸締結「兄弟鄉鎮」一事，毫無所悉，他「身為公務員，不可能知法犯法」。

內政部︰若未經核准將開罰

嘉義縣民政處自治行政科長呂肇凱聽聞此事相當訝異，他說，依「兩岸人民關係條例」規定，各級地方政府與中國地方機關締結聯盟，必須經內政部、陸委會核准；如果與中國以外的城市締結聯盟，則須外交部同意，例如本月十三日的嘉縣新港鄉與日本岐阜縣飛驒市締結友好都市，即經內政部、外交部同意；本案締結協議的代表人，若未獲前述單位同意，層級僅是民間交流，並非中媒所稱具官方性質的「兄弟鄉鎮」。

「她憑什麼去簽？」鄒族庫巴特富野社文化發展協會執行秘書湯文賢說，賴美枝既未取得頭目同意，也未獲阿里山鄉公所授權，便穿著族服與中國鄉鎮簽署「兄弟鄉鎮」，讓國人誤以為鄒族人「被統戰」，族人獲悉都相當不滿，要求賴出面說明。

經查，此次參訪由國民黨高雄市黨部副主委林國權居中牽線，團員包括鄒族、泰雅族等三十六名，於八月廿四日至九月二日到中國湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市參加「第三屆相約女兒會．鄂台少數民族手牽手」的活動。