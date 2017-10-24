19處學習中心「未立案」或「公安不合格」 救國團指有誤解 白秀雄反批混淆視聽

2017-10-24

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕救國團召集人白秀雄向本報爆料，救國團全台六十八處終身學習中心，有六處公安不合格、十三處未立案。救國團昨聲稱是白有所誤解，因他入團才幾個月不了解情況，白秀雄聞言再批，救國團內部報告清楚載明，開會時更親耳聽到有此情況，公安問題人命關天，沒有立案涉及數千學員權益，「救國團不要在那裡混淆視聽」。

對於白秀雄指責救國團終身學習中心有未立案與公安問題，救國團教育處處長藍涂育昨予以否認，他認為，白理事長應該是對相關資料有誤解，救國團內部定期三個月都會針對推動團務相關事務向理監事會進行報告，白理事長三月才來到救國團，過去也與救國團沒有淵源，可能沒有精確掌握資訊，導致有所誤會。藍涂育也說，白理事長可以明確提出是哪十三處或哪六處，他們會儘快去了解處理。

至於台北館前中心的問題，救國團則說，館前教室建築物屋齡近四十年，補習班某些規定牽涉到房屋結構，這是無法完全立案的主因。已積極在附近租用可合法立案的場所 ，但目前尚未找到合適場所，會掌握時效積極處理。

白秀雄昨則痛批，救國團館前終身學習中心沒有立案，逃生通道太小，公共消防都不合格，建築物就在那邊也跑不掉，台北市教育局竟然包庇多年，不去清查還敷衍了事。

救國團內部報告自曝違規

白強調，幾個月前救國團研議將總部搬到館前路，內部曾做出一份「搬遷至中國青年服務社館前大樓優缺點」分析報告，明確指出總部遷至此處可「解決服務社補習班立案之陳年問題（目前僅六樓立案，地下一樓及三至十樓未立案）。」

報告亦載明，若規劃地下一樓及三至十樓，共計六百八十九坪，當辦公室使用符合團部需求。

白秀雄表示，從救國團的報告可看出，未立案的補習班共六百多坪，事實擺在眼前，怎能容許台北市教育局、救國團睜眼說瞎話。台北市議員可要求北市府組成專案調查小組，確實清查救國團的公安和未立案問題。

白秀雄指出，他當過台北市副市長，非常清楚公安消防檢查程序，若北市府要護航公安沒問題，就把每年會勘紀錄拿出來，「這不是官商勾結，什麼才是官商勾結！」