李鍾桂曾主導花7億買樓 白秀雄以「不惜辭職」擋下

2017-10-24

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕救國團差點花七億元搬去墳墓旁！救國團召集人白秀雄昨受訪透露，救國團因高等法院官司敗訴，總部須搬離志清大樓，榮譽召集人李鍾桂曾大力推薦花七億元買南港墓地旁大樓，當場被他以「人民團體要花七億元買辦公室，這說不過去」為由打槍，甚至以「辭去職務」為由逼李讓步。對於白秀雄的說法，至截稿前，未取得救國團的回應。

白秀雄表示，最高法院二月判決救國團敗訴，志清大樓產權為國家所有，救國團須打包走人，因此研議搬遷計畫，搬遷過程，李鍾桂深深影響救國團決策。

白指出，當時團內研議要購買中和一處不動產，做為新總部辦公室，但因位於工業區而打消念頭。之後又陸續找了台北市敦化南路、信義路的辦公大樓，李鍾桂則極力推薦去買南港一棟大樓，但地段離市中心非常遠，還緊鄰墳墓、電塔等，售價竟然要七億元。

白︰葛永光沒意見 一直順從李

白秀雄說，救國團內的處長都反對到南港買樓，李鍾桂就是執意要買，主任葛永光沒意見，一直順從李的意思，他當場以辭去職務為由逼李讓步，並強調「一個人民團體要花七億元買辦公室，這說不過去！」

白秀雄說，救國團也屬意館前路的中國青年服務社館前大樓，但考量到還有自家補習班在營業，來不及在七月前淨空裝潢。且若總部搬去館前大樓，中國青年服務社每年將少一千九百萬元收益。