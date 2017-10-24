藍委圍剿 李永得：不會道歉

2017-10-24

李伸手想致意 徐榛蔚撇頭走人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕客委會主委李永得上週五在臉書發文稱國民黨立委徐榛蔚是「徐太后」，並指國民黨要「開設刑堂」圍毆他。立法院內政委員會昨邀李永得報告「浪漫台三線」相關預算案，多位國民黨立委群起輪番砲轟李「囂張、跋扈、傲慢」，更要他向徐道歉；李當場拒絕，並強調「我不會道歉」，對她現在還是很有意見。

而在質詢結束後，李伸手要與徐榛蔚握手，但徐當場撇頭走人。

徐榛蔚十八日對客委會補助地方政府預算質詢李永得，兩人你來我往發生激烈口角，李永得並說出「我是對妳非常有意見」等話。國民黨召委鄭天財因此臨時變更議程，客委會在兩週內二度至立法院專案報告。

稱徐榛蔚「徐太后」挨批

李：有些委員叫我小李子

但登記質詢的國民黨立委不在乎客委會業務，僅關心李在臉書發文內容，怒批身為政務官卻態度傲慢，竟敢稱「徐委員」為「徐太后」。

國民黨立委黃昭順聲援黨內立委指出，她之前被民進黨立委陳其邁叫「黃太后」，她超級不爽，直言那是不是要叫你「小李子」。李當場回說，大家比較輕鬆，「有些委員也會叫我小李子」，會有一些幽默。

黃再批，你把徐委員扣上「徐太后」，要不要道歉？李強調，「徐太后」不是我叫的，是在花蓮聽到鄉親那樣講，「這部分我不會道歉。」

國民黨立委曾銘宗怒嗆，你說國民黨要「開設刑堂」圍毆你，誰要對你圍毆，真的要這麼囂張嗎？李答詢指出，「我一向都非常謙卑。」

曾聲援徐榛蔚指出，你怎可對她人身攻擊。李直言，「我為何不能對人有意見，難道立法院講什麼我就吃什麼。」

曾直言，你這麼囂張，「我今天不針對客委會業務，我只針對你這個人！」李回答，「我是否囂張，交給人民判斷」。曾接續說，號召客家鄉親收看轉播，這樣不是囂張，什麼才是囂張？李指出，不然立法院轉播做何用，「我一點都沒有錯。」

壓軸質詢的徐榛蔚批李「好大官威」，抹黑、污名化她，要求花東台九線須比照浪漫台三線待遇，質詢完後她更把浪漫台九線的計畫書親手交給李，李伸手要相互握手，但徐當場撇頭走人，卻連手機都忘了帶走。

李永得受訪強調，他對徐現在還是很有意見，因民代爭取預算雖是職責所在，但爭取國家預算，不能沒任何計畫，就要求匡列預算給她，「對這個我是有意見，應該要照規矩來。」