宜蘭幫大團結 要陳金德回鄉參選

2017-10-24

記者邱燕玲／特稿

民進黨內對宜蘭縣長選情憂慮已久。八月十八日陳金德請辭中油董事長後的幾天，包括民進黨各派系在內的宜蘭幫有個聚會，會中各派系大團結，決定要陳金德回宜蘭參選；民進黨秘書長洪耀福也曾與陳金德談過，提出「先代理，再參選」方案，因此陳金德將在全運會閉幕後、宜蘭縣議會定期大會開議前接代理縣長。

包括前民進黨主席林義雄、前宜蘭縣長林聰賢、劉守成、陳菊的弟弟陳武進、民進黨立委陳歐珀、宜蘭縣議長陳文昌、民進黨宜蘭縣黨部主委、鄉鎮市長幹部等在內的宜蘭幫，每月都會舉辦一次聚會，陳金德辭中油董事長後沒幾天，他們剛好聚餐，但劉守成、林聰賢、陳歐珀未出席這次餐敘。

會中談及宜蘭縣長選情，根據大家各自做的民調，國民黨的林姿妙支持度「都超過五十％」，大幅領先目前已表態參選的江聰淵、陳歐珀，民進黨選情很不樂觀，這場聚會因此決定不分派系大團結，大家各就各位，要求江聰淵再選宜蘭市長、陳歐珀繼續連任立委，陳金德則回宜蘭選縣長。江聰淵過去是陳金德的服務處主任，對陳回來參選樂觀其成，「師父回來我就退出！」

昨天披露此消息的媒體指新潮流在背後運作此事，事實上，陳金德已多年未參與新潮流運作，且新潮流並不贊成陳金德再戰宜蘭，認為會再引起黨內炮火，隸屬新潮流的桃園市長鄭文燦還曾邀陳金德擔任副市長。但此刻被放出「新潮流運作陳金德參選」的消息，黨內也隱約感受到「有人想破壞此局」。

黨中央對宜蘭選情同樣擔憂許久，洪耀福也力挺陳金德參選，因此向陳提出「先代理，再參選」方案，且由於陳金德的子弟兵江聰淵民調就已贏過陳歐珀，未來也不會進行黨內初選，就由陳金德代表民進黨參選。

至於陳金德，他並非畏戰之人，黨內有許多人鼓勵「你忍心讓民進黨輸給這種人嗎？」對陳而言，局勢已很清楚。全運會廿六日閉幕，宜蘭縣議會定期大會下月初開議時，縣長必須前往議會報告，陳金德代理之日也就不遠了。