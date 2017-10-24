先代理 再參選 陳金德戰宜蘭

2017-10-24

〔記者楊淳卉、邱燕玲、張安蕎、簡惠茹／綜合報導〕民進黨積極布局明年的縣市長選舉，而被視為「民主聖地」的宜蘭縣政權保衛戰，更是民進黨選戰佈局的「重中之重」，執政黨已規劃前中油董事長陳金德「先代理，再參選」，他將接替吳澤成代理宜蘭縣長，之後再投入縣長選戰。

代縣長吳澤成擬27日請辭

陳金德昨受訪時語帶保留表示，他「目前」無參選的計畫與打算，民進黨也有既有機制在走。

據指出，為讓陳金德儘快上手代理縣長事務，府院高層擬安排陳金德在全運會閉幕後、宜蘭縣議會定期大會開議前接代理縣長。

據了解，吳澤成將在二十七日請辭代理縣長，中央已徵詢吳澤成出任台電或中油董事長、監察委員等職務的意願，媒體詢問吳澤成，是否已經接到中央徵詢，即將出任中央的職位？吳澤成表示，目前還沒有答案，也還沒有給出完整的答覆，還在考慮，也要看未來的規劃。

一名新系人士指出，陳金德為宜蘭出身，當過兩屆宜蘭縣立委，經歷完整；該人士也透露，好幾天前就得知這項消息，他還向陳金德恭喜，陳則訝異回應「你怎麼知道？」

陳金德卸下中油董事長一職後，高雄市長陳菊曾希望陳金德繼續在高雄幫忙，但陳本人意願是想暫時遠離政治圈，不過高層希望能繼續任用他，尤其目前宜蘭縣長可能的參選人戰力都不強，民進黨有可能失去這個「民主聖地」，因此也有黨內人士希望陳金德為黨而戰。

行政院長賴清德昨受訪時指出，他還沒有掌握宜蘭縣代理縣長一事，媒體再追問賴清德，是否看好陳金德？賴說，談有沒有看好仍言之過早，至於陳金德是否是選舉人才，這要看民眾怎麼想。

陳歐珀、謝燦輝表態要選

針對明年宜蘭縣長選舉，民進黨內目前已有宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀和冬山鄉長謝燦輝表態參選；江聰淵表示，如果陳金德要參選，他一定會履行承諾，退出爭取縣長提名，而且全力幫陳輔選。

陳歐珀則表示，他已做足準備，迎接初選及大選挑戰，照著既定的步驟努力，爭取縣民的支持。三鄉聯盟推派的縣長人選謝燦輝表示，無論誰表態參選，他都會參加初選到底，大家一起經過民主機制提名。

民進黨發言人張志豪表示，宜蘭縣等四個縣市，均依照相關提名規定進行初選，選對會也決定在農曆年前後完成初選提名；選對會表示，仍希望經由協調產生共識人選，協調不成，最終還是以初選民調產生人選。