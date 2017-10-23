國庫通黨庫恐被批 小蔣解嚴前曾沙盤推演

2017-10-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館日前把「蔣經國總統文物」全數上網，相關檔案揭露，國安會在一九八六年十月時，已針對解嚴（一九八七年七月十五日）後國民黨可能遭遇的情勢預作沙盤推演，包括遭批其深入軍警、學校、情治與司法機關、「國庫通黨庫」等。政大台史所教授薛化元強調，解嚴是蔣經國為黨外人士突破黨禁所做的「被動因應」，並非主動所為。

蔣經國是在一九八六年十月七日接受美國「華盛頓郵報」發行人葛蘭姆訪問，透露將解嚴。根據國史館檔案，在國際媒體報導後，國安會轄下的「國家建設研究委員會」，對於「政治情勢演變中可能觸發之重大問題」，包括黨政關係、政治運作、新聞傳播、學校管理與群眾運動等提出研究，並建議擬具對策。

其中提到新政團可能提出的要求，包括執政黨不得在軍中、警察、情治及司法機關、學校推展黨務；執政黨與各級行政機關應徹底分離；此外，「執政黨之一切黨務活動，不得動支國防、行政與事業機關之經費。」

薛化元表示，當中討論的內容，正是當時的現狀，事實上，雷震等人創辦的《自由中國》，早在一九五○年代，對於國民黨的黨政不分，介入軍警、司法、學校與行政機關多所批評。

對於「國庫通黨庫」，薛化元指出，《自由中國》曾在社論提到，「縣市黨部的經費，由縣市政府在『人民團體補助費』及種種名目項下撥給，已為人盡皆知的『秘密』」。