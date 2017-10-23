外國人攬才專法 小英出手化阻力

2017-10-23

記者邱燕玲／特稿

立法院經濟、社福衛環、教育委員會十九日聯席初審通過「外國專業人才延攬及僱用法草案」，放寬外國專業人才簽證、居留、保險、租稅與退休等待遇，希望可以吸引優秀人才來台。據了解，蔡英文總統相當重視此案，今年年中還曾單獨約見對此案有疑義的民進黨立委林淑芬，化解其疑慮；而在行政院主動拿掉「實習簽證」條款後，民進黨團立場已趨一致。

今年五月卅一日，經濟委員會審查「外國專業人才延攬及僱用法草案」時，林淑芬認為草案中有關實習生來台到各產業工作的條文，變相成為開放低薪白領來台，質疑是「假實習真工作」，建議與衛環等委員會聯席審查；同黨立委邱議瑩認為林先前未在黨團會議提出，法案已排審才提，因此與林淑芬發生口角，也引起高度關注此案的府院注意。

根據攬才專法第廿條，就讀國外大學校院或畢業兩年內的外國學生，取得中央目的事業主管機關許可後，得來我國從事長期停留實習活動，總停留期限最長為兩年。林淑芬認為，儘管國發會說會訂總量管制，但在沒有任何就業衝擊評估的情況下，立法院不能空白授權，因此對此法持保留態度。

行政院四月開會討論此案時，時任副院長的林錫耀曾請當時的國發會主委陳添枝對相關條文進行修正，但五月送達立法院時，仍一樣未改，因此遭到林淑芬及「經濟民主連合」等民間團體質疑。

蔡政府為拚經濟，高度重視此案，為讓攬才專法能早日通過，小英因此在年中單獨約見林淑芬、了解其立場。林淑芬受訪證實有此會面，但不願透露兩人會面的內容。

熟悉此法的人士則說，小英認同可以有一些更詳細的配套空間再討論，府院也有所連繫溝通。九月賴清德接任行政院長後，碰到綠委時也說「總統有講了」，顯然對此案有所掌握、了解。之後行政院也詢問新創等業者對實習簽證條款的意見，認為沒業者需要，且民進黨立委余宛如也主動建議可拿掉此爭議條文，因此最後行政院決定拿掉第廿條的實習簽證條款。

在十九日經濟等委員會聯席審查攬才專法前，林淑芬十六日就在臉書PO文，以「給敢面對問題的主委加油！」為題，肯定國發會主委陳美伶在相關配套完整前，先拿掉第廿條實習簽證條款。至此民進黨團內對此法案的立場已經一致。

不過，對此法仍有疑慮的經民連召集人賴中強認為，草案仍舊沒有對藍領、白領來台數額訂定上限與總量管制，「這樣完全不及格」，未來他們仍會訴求透過勞資對話，由國會決定總量管制數額，不能由行政院片面決定。