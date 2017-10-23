黨團幹事長 民進黨育才搖籃

2017-10-23

〔記者邱燕玲／台北報導〕被立法院民進黨團總召柯建銘讚許為「史上最強幹事長」的賴清德接任行政院長後，外界也關注「黨團幹事長」一職對黨內政治人物的磨練與影響。柯建銘受訪指出，民進黨團幹事長是培育黨內人才的搖籃，許多黨內重要政治人物歷經此職務的磨練後，政治上的表現更趨成熟。

賴揆被喻為「史上最強幹事長」

包括陳水扁、周伯倫、柯建銘、賴清德、蔡煌瑯、陳其邁、蔡其昌、潘孟安等，都曾擔任過立院民進黨團幹事長，其在黨團優秀的表現，也促使其未來政治之路發光發熱。

同樣被媒體喻為「史上最強幹事長」的台車董事長蔡煌瑯受訪表示，黨團幹事長曝光率高，是黨的「攻擊手」，要直接行銷黨的政策，需足智多謀，因每天都會有不同的狀況發生，要能反映社會脈動、取得黨內信任、與國民黨爾虞我詐、要有權謀折衝協調，更重要的要能與媒體良性互動，各家媒體立場角度不同，要能滿足其需求，又能完整說明黨的立場，這樣才能對黨加分。

蔡煌瑯回憶，陳水扁擔任黨團幹事長時，當時仍是老立委時代，「朝極大、野極小」，要以衝撞、凸顯議題為主，扁當時就創造出「強悍幹事長」形象；到了周伯倫時代，已邁入政黨政治，許多議題如統獨等不宜過於高調，要有技巧、權謀與國民黨周旋，在民意的支持下取得法案進展，「我最佩服他」。他認為扁、倫兩人是歷來表現最好的幹事長。

對於賴清德，蔡煌瑯說，賴穩重內斂，政治議題掌握精準，不疾不徐，擅於表達政策議題；柯建銘認為，賴頭腦、邏輯清楚，民進黨在野、執政時期都擔任過幹事長，現在賴更為成熟，接任閣揆後，有能力協調整合，態度上也改變很多。

周伯倫靈活 柯建銘學到很多

過去與周伯倫一起搭配出任黨團幹部的柯建銘說，周伯倫靈活、反應快，「我從他身上學到很多」，周也具有「打仗」的概念。其他如潘孟安、蔡其昌，也都在幹事長職務上磨練很多，「進步很快」。

柯建銘表示，民進黨因長期在野，「天天挑戰國民黨」，而黨團三長承擔許多責任，尤其幹事長要瞭解黨的政策、要有很強的攻擊力，因此擔任此職務後「會成長」；國民黨則因過去長期執政，立委、幹部都缺乏磨練，與在野的民進黨辯論也都是其執政團隊而非藍委，因此無法像民進黨這樣形塑人才。