協商大限明到期 婦聯會案膠著

2017-10-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對婦聯會組織轉型、捐款國庫事宜，內政部長葉俊榮七月廿四日指內政部、黨產會與婦聯會將組小組協商，三個月內完成撥款國庫及組織轉型的規劃。不過，內政部、黨產會、婦聯會近三個月來如火如荼進行協商，協商大限將在明日到期，行政契約卻迄未簽署，卡在婦聯會不願全盤接受懲罰條款，三方協商陷入膠著。

葉俊榮昨受訪僅強調，「到目前為止，協商沒有新的發展」，但還是有機會能簽署，態勢仍在發展中，大家都要一起努力，屆時一有結果，會很坦誠告訴外界。

據內政部規劃，行政契約草案將由葉俊榮、黨產會主委林峯正及婦聯會負責人辜嚴倬雲三方高層先簽訂，再送交婦聯會經會員大會認可通過，讓婦聯會轉型成公益基金會走入歷史。

據了解，三方協商已連續三週陷入膠著狀態，內政部原評估十月初就能順利簽行政契約，但因契約加入一堆隱匿資產懲罰條款，婦聯會高層認為契約內容對負責人不利，也對婦聯會極不公平，遲遲不肯同意簽字。

知情人士指出，因黨產會非常堅持轉型正義原則，主張行政契約一定要納入隱匿資產懲罰條款，若有隱匿情事，不但可對負責人辜嚴倬雲開罰，發現財產也要強制收歸國有。

此外，婦聯會所主張的基金會董事代表須為文官，也不得繼續追查勞軍捐款項等條件，協商以來幾乎都不被官方所接受；黨產會更主張，若婦聯會未履約或違約，不把錢捐給國庫，政府可強制執行收回。

據透露，「整個協商就是卡在婦聯會、黨產會各堅持己見」，當然懲罰條款一定要納入，只是隱匿懲罰要到何種程度，「是不是要重懲辜老太太，手段上大家可以討論」。

婦聯會：底下的人隱匿 卻罰辜嚴倬雲？

婦聯會在近幾次協商不斷向內政部表明，應該誰隱匿就懲罰誰，怎能底下的人隱匿資產，卻要拿辜嚴倬雲來祭旗，政府更對婦聯會毫無信任感，「這個也罰，那個也罰」！

內政部民政司指出，已經告知婦聯會，只要不隱匿就不會有問題，但婦聯會仍有它的考量，內政部長當初是期待三個月內能簽契約，不過現在雖然卡關，但仍然樂觀會有好結果出現。