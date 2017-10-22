迎戰罷免案 黃國昌籲支持者站出來

2017-10-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市汐止選區的時代力量立委黃國昌面臨罷免，他昨天召開記者會表示，堅持改革的理想始終未變，面對罷免案會正面迎擊，呼籲支持者站出來投票反對罷免案，「讓我們再贏一次！」

由「安定力量」主席孫繼正等人發起的罷免黃國昌案，已達到第二階段的連署門檻，中選會將討論罷免案是否成案。黃國昌昨在汐止服務處召開記者會，不少支持者前往加油打氣，其中包括基督教教友和民進黨汐止區黨部人士。

黃國昌說，他進入立法院後從未忘記選民託付，在捍衛台灣主權、推動婚姻平權、貫徹年金改革、追究違法濫權弊案等重大議題都全力以赴，但也深刻感受到根深蒂固的守舊勢力與權貴結構，依舊盤據台灣的許多角落，阻礙台灣的前進，這些守舊勢力投注大量資源不惜造謠撒謊，想讓改革的力量退卻，但他相信「改革終將勝利，島嶼終會天光」。

外傳黃國昌若被罷免，未來可能參選新北市長？黃國昌回應說，他對選民和支持者很有信心，罷免案不會通過，目前只想專心問政。地方議會長期「積弱不振、欠缺監督功能」，時代力量會鎖定新北市應選席次超過四席的選區推出參選人，為改革地方政治繼續努力。

主導罷免案的孫繼正說，黃國昌在同志婚姻的立場讓很多選民都難以接受，「安定力量」及支持者有信心能成功罷免黃國昌。