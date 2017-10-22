來台參訪 塞爾維亞克盧賽瓦奇市長猝死

2017-10-22

宜蘭用餐時突然暈倒 死因疑為心肌梗塞

〔記者林敬倫、彭琬馨／綜合報導〕來台訪問的東歐國家塞爾維亞共和國克盧賽瓦奇市長奈斯托羅維奇（Dragi Nestorovic），昨到宜蘭參訪，中午在宜蘭市新月廣場藍屋餐廳用餐時，疑似心肌梗塞暈倒，失去生命徵象，送醫急救仍回天乏術。

六十歲的奈斯托羅維奇與塞國地方經濟發展聯盟訪問團，昨先造訪金車噶瑪蘭酒廠，近中午在新月廣場藍屋餐廳用餐，才吃下一口麵包就暈倒不省人事，經救護車送到國立陽明大學附設醫院急救。

外交部：全力協助家屬處理後事

奈斯托羅維奇送達醫院時，臉色發紫已無生命徵象，醫護原以為噎到，卻只挖出少許麵包碎屑，至下午一點廿六分宣告死亡；根據調查，奈斯托羅維奇因為跌倒造成左耳有外傷，研判應非噎死，死因疑為心肌梗塞。

外交部發言人李憲章表示，對意外深表遺憾，除提供必要協助外，將與我駐匈牙利代表處全力協助家屬處理後續相關事宜。

隨團來台 曾訪問台北市政府

台灣與塞爾維亞並無邦交，也無設置代表機構，相關業務由鄰近的我駐匈牙利代表處兼管。

奈斯托羅維奇等五位塞國市長與塞爾維亞地方經濟發展聯盟執行長Ms. Violeta Jovanovic組成訪問團，十六日入境台灣，先到台北市政府參訪，曾拜會副市長林欽榮，昨到宜蘭進行私人訪問，原本預計行程結束後出境，不料團員竟在台猝死。