罷免連署達標 黃國昌：堅持改革

2017-10-21

〔記者陳鈺馥、賴筱桐／台北報導〕由政治團體「安定力量」發起對時代力量立委黃國昌的罷免連署，經新北市選委會統計，連署人數已過門檻，後續須由中選會公告罷免案是否成立；中選會目前暫定卅一日召開委員會，討論罷免案是否成案。

黃國昌表示，謝謝很多朋友對罷免案的關心，無論如何他堅持改革價值，秉持專業問政，這樣的信念與行動，不會停止。

罷免案若成案 年底前投票

據了解，面對「安定力量」發動的罷免攻勢，時代力量將採「直球對決」，若罷免案真的成案，黃國昌也會在電視罷免政見會上直接迎戰。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，今年八月二十一日安定力量主席孫繼正提出罷免案連署人數，有二萬四千八百二十七人符合規定，連同這次補件人數，總計符合規定人數有二萬六千七百四十五人，已過連署人數門檻。

第九屆立委選舉新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪）選舉人數二十五萬一千一百九十一人，依法連署人數要達二萬五千一百二十人以上。

中選會選務處指出，委員會採共識決，屆時將討論立委黃國昌罷免案是否成立，若罷免案宣告成立，依法二十至六十天內，要辦理罷免投票，按往例投票日會選在週六，依時程最慢可在今年十二月底前舉辦罷免投票。

依「公職人員選舉罷免法 」規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。亦即，罷免案通過，同意票數至少須超過六萬兩千七百九十八票以上。

中選會表示，若罷免案通過，被罷免人自公告日起，解除立委職務；若罷免案否決，則在任期內，不得再對被罷免人提出罷免。

中選會也指出，如果委員會開會結果是罷免案不成案，依法原提議人對同一被罷免人，一年內不得再提罷免案。