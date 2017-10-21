國民黨團週一圍剿 李永得：我真的好怕怕

2017-10-21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕客委會主委李永得週三列席立法院委員會報告備詢時，與國民黨立委徐榛蔚針對預算問題爆發口角，李悍然嗆言「我是對妳非常有意見」，國民黨團下週一變更議程發動圍剿，李永得昨反諷說，「我真的好怕怕！」請鄉親一定要看議事轉播。

預算問題 日前與徐榛蔚爆口角

為聲援徐榛蔚，國民黨內政委員會召委鄭天財昨臨時變更議程，排定下週一內政委員會由李永得針對「浪漫台三線」、「客家新南向政策」各計畫預算執行率及補助各縣市經費情況，進行專案報告。

自嘲得罪「徐太后」 邀鄉親看轉播

李永得昨天下午在臉書發文嘲諷，「哇！我不知道不屈從徐榛蔚委員（花蓮人稱之為徐太后），後果這麼嚴重，果然不愧太后架勢，中國國民黨發出甲級動員令，在立法院要開設刑堂，準備對我，對客委會圍毆。」「我真的好怕怕！幸好現在立法院有現場同步轉播。鄉親朋友呀！您一定要準時收看啊！」

國民黨立委黃昭順昨在總質詢時要求，李永得須對嗆立委一事道歉，「不道歉就不准回答」。李永得當場強調，「我絕對不是一個傲慢的人，我已經被霸凌很久，那天我只是表示一下意見。」

根據立院錄影內容，徐榛蔚本週三在內政委員會不斷質疑，前瞻計畫在浪漫台三線計畫有廿多億元預算，用在東部的有多少？並指責客委會不照顧花蓮。李動怒回，「給妳十億預算妳要做什麼！」徐反嗆，「你給（預算）了嗎！」

李隨即嗆說，「妳有提出計畫嗎？」強調浪漫台三線計畫是由各縣市提出，「沒人這樣討預算的，這是綁架預算！」徐反批「傲慢」，李回嗆說，「不是傲慢，我是對妳非常有意見啦！」

行政院長賴清德昨受訪表示，認識李永得多年，李是一個真性情的人，而且也積極任事，看來發生的事情是一個誤會。