國防預算 賴揆贊成適度增加

2017-10-21

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國國防預算偏低，長期未達ＧＤＰ的三％。行政院長賴清德昨坦言，這比例相較於中國是很低，為捍衛國家主權安全，應適度增加國防預算；賴清德同時也提到，我國規劃明年實施全募兵制，因募兵責任重大，不該全壓在國防部身上。

全募兵責任 不該全壓在國防部

賴清德強調，台灣多數人不願服役，若國民對國軍觀念不改，國防部做事是事倍功半。

美國在台協會理事主席莫健日前受訪時，直言我國國防支出明顯不足。民進黨立委蔡適應昨在施政總質詢指出，北約國家在面對俄羅斯威脅時，便將國防預算提高至ＧＤＰ的二％；台灣面對的威脅應不亞於北約，但國防預算自二○一三年起就一路下滑，若明年度不計入基金預算，僅剩ＧＤＰ的一．八七％。

賴揆答覆，各國編列預算的方式雖不盡相同，但大多會將基金計入整體的國防預算。政府以基金編列預算是彈性的作法，且基金還是用在國防用途上，不該從總預算排除。

賴揆坦言，我國國防預算相較對岸比例的確比較低，「為捍衛國家主權安全，應適度增加國防預算」。

蔡適應也表示，國軍目前總員額有二十一．五萬人，在現行徵募並行情況下，每千人中有九．二名現役軍人，要以全募兵方式補足員額，是件不容易的事。

賴清德舉以色列為例指出，以色列男性要服役三年、女生則是兩年，且以色列國民把服役當應盡責任，也在軍中學習到未來人生發展經驗，但台灣歷史特殊，相當多數人不願服役。如果國民對國軍觀念不改，國防部做事只會事倍功半。