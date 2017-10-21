立委質疑 簡良鑑幫慶富打通關

2017-10-21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富造船承攬國軍總金額高達三百五十八億餘元的獵雷艦案，卻因其財務狀況、履約情形備受檢驗。民進黨立委王定宇昨質疑，前慶富執行長簡良鑑是教授，並非造船本業出身，但根據法院日前判決，慶富董座陳慶男願簽訂十五億元本票給簡，可見簡在此案的重要性不言自喻，是否擔任在政、商界「打通關係」的角色？都有待檢調儘速釐清。

曾任馬蕭學術教育界後援總會執行長

慶富與簡良鑑的關係會浮上檯面，可追溯至去年五月卅日。當時慶富在各大平面媒體頭版刊登聲明，指簡良鑑「為謀一己私利，罔顧公司栽培，傷害公司聲譽」，簡認為聲明破壞其名譽，告陳慶男加重誹謗罪，不過，高雄高分院日前判決陳無罪定讞。

但法院判決書點出，陳慶男在二○一五年七月與簡良鑑簽訂買賣契約，簡良鑑轉售獵雷艦採購案履約利益卅％權益給陳慶男，陳慶男並開立十五億元本票做為擔保。

簡良鑑的自訴指控，當初和陳協議，如慶富得標獵雷艦案，他可取得卅％利益，陳才開本票給他，但陳事後不認帳，他向法院聲請強制執行，陳卻刊登報紙廣告破壞他名譽。但陳慶男否認積欠簡債務，稱是銀行聯貸案核不下來，公司周轉需資金，才跟對方簽訂假的買賣契約，他刊登聲明是為澄清真相。

立委王定宇昨受訪表示，前總統馬英九時期核定的獵雷艦案，為國軍近年來規模最大的造艦案，慶富如何打敗台船脫穎而出，是否運用很多關係？且「康平專案第二階段」的評選委員，多由學界人士擔綱。簡良鑑曾任馬蕭全國學術教育界後援總會執行長，在學界有人際關係，裡面有哪些奧妙之處？是否和此案有關？檢調應查清楚。

王定宇亦表示，慶富在二○一五年七月免除簡良鑑執行長職務，還簽了十五億元、分九期的本票給簡，載明獵雷艦卅％的利潤歸簡。但簡非造艦專業，而是學界出身，為何可值這樣的價碼？可見簡在此案的重要性，不言自喻。

王定宇說，慶富的財務狀況、資金走向、有無「佣金」？且九家公股銀行，為何僅靠一紙合約，就願意聯貸二百餘億元給慶富？這些疑點都待檢調加速釐清。