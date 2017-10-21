獵雷艦案 慶富有二年債協期

2017-10-21

慶富營運資金須委託監管

〔記者涂鉅旻、李欣芳、黃旭磊／綜合報導〕慶富造船廠承攬獵雷艦國造案風波不斷，立法院外交及國防委員會下週一將邀國防部、財政部等單位，就此案進行專案報告。根據財政部送抵立法院的報告表示，銀行團與慶富今年九月六日召開債協會議，決議債協期間二年，不宣告違約、進行保全與追訴程序，但慶富營運資金，須委託會計師事務所監管，並由財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會覆核。

王定宇稱不是保護傘

對此，民進黨立委王定宇表示，「債協」對銀行團而言，屬於「保本會議」，債協期間二年不違約、進行保全與追訴程序，目的在於避免銀行團抽銀根，導致慶富倒閉，銀行團已撥貸款恐收不回，因此雙方各退一步；過去遠雄捲入大巨蛋案時，聯貸銀行團也有類似做法，並非「二年保護傘」，這會議的關鍵，應在於控管慶富營運資金。

該報告也提及，該聯貸案由第一銀行主辦，全額二○五億元，自二○一六年三月九日陸續動撥，目前總動用餘額等值約一五四．一二億元，到期日為二○二四年三月九日。

行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，「一個國家沒有非哪一家公司或哪一個人不可」，慶富案在必要時應壯士斷腕，不法事件該移送法辦就移送法辦。他說，目前事情已發生，行政院一定會用最嚴謹態度，成立調查委員會把每件事調查清楚。

獵雷艦實際進度約六．六四％

民進黨立委賴瑞隆、劉世芳、邱志偉昨在立法院舉辦「國艦國造之國防自主與產業振興」座談會，邀請國防部、經濟部等單位出席。根據國防部的資料顯示，獵雷艦案原預定進度應為七．九％，但因慶富的高雄興達港廠房尚未完成，實際進度約六．六四％，落後一．二六％。國防部已函請慶富限期改進，並提出具體改善方案。

國防部軍政副部長蒲澤春表示，國防部採購室、軍備局、法律司等單位亦經常開會研討，觀察慶富是否達解約條件，雖慶富目前未達到解約條件，但如慶富達相關條件或破產，國防部就必須按合約執行。

賴瑞隆也問台船，如獵雷艦須交由台船處理，能否接上預定進度？與會的台船副總經理周志明表示，技術上沒問題，但仍要看軍方的建議方向，以及後續議約等細節。

此外，慶富與員工發生的欠薪糾紛，昨進行二度協商，慶富拒簽員工離職同意書，強調現階段資金調度出現缺口，但下月薪水一定付得出來。