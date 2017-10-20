冷眼集》兩岸老套的本質

2017-10-20

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平的政治報告出爐，總統府在第一時間做了初步對話，蔡總統並且預備在下週四（二十六日）出席兩岸交流三十週年研討會時，正式提出她的回應。各界許多人關切蔡英文會怎麼說，其實，包括總統智囊在內也一樣，與其字字推敲，或詞藻堆砌，不如真正徹底看透兩岸關係的本質是什麼？

大家看習近平的對台工作內容，是舊調，甚至回頭看總統幕僚被授權的初步發言範圍，也不是新曲，這種雙方都只能拿出老套、一再申論的場面，背後反映了一個非常實際的現實情況，那就是兩岸關係是一個多邊的動態賽局，不是中國或台灣任一方可以單獨決定，美國、日本等國際力量也一直是局中人，而現狀，則是各方互動後所達成的均衡點。

蔡總統在去年五二○就職時，宣示任內將「維持現狀」，這是說給中國聽的，強調她的可預測性；亦是說給美日聽的，暗示它們也都是此間的參與者（player）；說得更透徹一點，就是台灣政府不會破壞均衡點、成為麻煩製造者，因此當然是很大的善意。

由於現狀是這麼多方共構的結果，因此，任何一方如果試圖離開均衡點，去改變現狀，例如中國對台採取武力，或是台灣宣布獨立，必然就會遭到其他各方的懲罰，這也是六十多年來台灣海峽之所以保持這個狀態的原因所在。既然兩岸現狀的本質是如此，不論如何咬文嚼字，習近平當然還是要講老套，蔡英文也只能說老套，怎麼可能、或允許有什麼革命性的立場暴衝？

但是，大家明的不說，不表示暗的不做，事實上大國間是一方牽動一方，做得兇。例如，習大大在十九大演奏完畢，台灣的經濟與社會恐怕有新一輪的中國因素考驗，台灣的邦交國可能各個面臨挑戰，我們國際組織的參與空間勢必皆是硬仗。

但是就如中國解放軍開始伸手南海，美國航母戰鬥群隨即前往巡弋；或是中國遼寧號稍早繞台航訓，美日立刻進行監視，美參院軍委會甚至通過國防授權法草案，允許海軍可停靠台灣港口；如果中國採取作為，意圖移動均衡點，大家也只好被迫跟著動，來確保現狀。

對於台灣來說，因此產生了兩大結論，第一，蔡總統下週對中共十九大的應對，其主軸必然要服膺前述的問題本質；第二，對於來自北京的各式行動，台灣必須做好一切準備。