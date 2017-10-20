外媒看19大 習近平要當21世紀毛澤東

2017-10-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國共產黨第五代領導人習近平十八日在中共十九大開幕式上，以中共第十八屆中央委員會總書記身分，報告中國過去五年成就及本世紀展望。但他大搖「新時代中國特色社會主義」旗幟的二○五分鐘施政報告中，多次高喊「大國外交」及「強國」戰略，讓國際媒體不禁感嘆：「習近平要當廿一世紀的毛澤東」，其「中國夢」讓世界擔憂。

「新時代」意味「習近平時代」

習近平十八日「決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利」的演說，首度提及「新時代中國特色社會主義思想」。對此，主張改革中國政治體制的中國歷史學者章立凡點破，所謂「新時代」意味「習近平時代」，因為「以前的宣傳已經說了毛主席讓中國人民站起來，鄧小平讓富起來；他是要強起來，新時代指的就是他的時代。」

德國之聲也認為，習近平的發言似乎自詡為「中國發展道路的全權規劃師，是立志讓中國『偉大起來』的強人。」綜合國際專家看法，這「讓習近平看上去成為一個可與毛澤東相提並論的思想領袖，而且表明中國特色社會主義是一個能與西方的自由民主和資本主義制度相抗衡的有生命力的模式」。

英國「衛報」指出，「習在此確立的不僅是一種對立的文化和價值觀，而且是一種政治和經濟制度」，整場報告實為一篇「由共產黨口號、馬列主義套話、微妙信號和長長的任務清單組成的混合體」。至於習近平十八日矢言深化自由市場，共產黨卻對企業加緊控制，美聯社認為兩目標相互矛盾。

華郵：民族主義建構超級強國

美國「華盛頓郵報」則直言，「中國領導人描繪的遠景令世界擔憂」，西方國家十多年前還敦促中國承擔應負責任，習近平如今以「超級大國」自期，卻「不像一個他們想像中的樂於合作的伙伴和逐步走向自由開放的社會」，而是堅持共產黨主政，並深化打壓法治、異己及民眾隱私。

華郵並說，習近平隻字不提其盟國北韓的核威脅，卻對南海主權爭議、香港和台灣問題態度強硬，充分顯示其心中「超級強國」實由民族主義膨脹建構。