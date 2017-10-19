徐榛蔚斥傲慢 李永得︰對妳非常有意見啦

2017-10-19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委徐榛蔚昨在立法院內政委員會質詢客委會主委李永得，質問中央政府是否可給東部如浪漫台三線一樣的政策性支持，遭李反問是否有如其他縣市一樣提計畫申請預算；徐不滿怒嗆李「傲慢」，李也反嗆徐「扭曲事實」、「不是傲慢，我是對妳非常有意見啦！」最後質詢不歡而散。

徐榛蔚質詢指出，新政府推動的「浪漫客APP」只有桃竹苗專屬，相關補助時常遺忘浪漫台三線以外的客家鄉親，如東部米香廊道計畫，是結合文史工作者、客家大老的合作調查，客委會卻棄之如敝屣，對東部的尊重何在？

李永得直言，「不客氣地跟徐委員講，我到花蓮，客家鄉親都說很有感」；徐榛蔚則質疑前瞻計畫在浪漫台三線計畫有廿多億元預算，用在東部的有多少？李動怒反問「請問徐委員，今天給妳十億元妳要做什麼？」

徐聞言反擊「你給（預算）了嗎？給了再說！」李也不甘示弱，反問「妳有提出計畫嗎？」並強調浪漫台三線計畫是各縣市提出計畫，再與客委會討論後通過的，「沒人這樣討預算的，這是綁架預算！」

徐榛蔚接著嗆「米香廊道沒政策性編列（預算）執行！若有，就不必苦口婆心地向主委要（預算）！」李永得提高音量反駁「妳完全扭曲事實！」徐也回嘴「你完全是傲慢！」李再回嗆「不是傲慢，我是對妳非常有意見啦！」

最後因質詢時間截止，徐榛蔚一邊走下質詢台，一邊回嗆李永得「你對本席有什麼意見？」李永得也隔空回擊「一切要根據事實談！」雙方不歡而散。