集權之路愈來愈像俄羅斯的普廷 習走強人政治 中國經改前景悲觀

2017-10-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中共十九大昨登場，中共總書記習近平在發表工作報告時，提出「新時代中國特色社會主義思想」概念。外媒分析，習提出「新時代」以強調「習近平時代」，是為此後長期掌權鋪路；中共已朝強人政治方向前進，習的集權之路愈來愈像俄羅斯總統普廷；習的第二任期將聚焦鞏固支撐黨在中國政經社會的角色，而非開放市場經濟，中國經濟改革的前景悲觀。

英國廣播公司（ＢＢＣ）十八日引述歷史學者章立凡說法：「毛主席讓中國人站起來，鄧小平讓富起來，他（習近平）是要強起來，新時代指的就是他的時代。」華盛頓郵報十八日報導，牛津大學現代中國歷史和政治教授米特指出，習試圖創建極具個人特色的領導風格，以形塑他在國家進步之路上無法被替代的重要角色。紐約時報引述美國約翰霍普金斯大學學者藍普頓的說法，習已朝強人政治方向前進，「十九大感覺更像加冕典禮，而非領導人第二任期的制度轉換」。

許多分析家認為，習藉十九大提拔親信，壟斷未來五年的決策基礎，是為了繼續領導中國，質疑習是否會在二○二二年按時下台。華爾街日報引述中共官員說法，十九大將觸及習延長任期議題，可能由黨內大老讚頌習的豐功偉業時順勢提出，或讓習取得五年後仍可保留權力的新頭銜，如「黨主席」等。

經濟學者則指出，中國經濟改革在習的領導下停滯不前。路透引述美籍駐中企業高層說法：「我沒看到市場開放的跡象，一切都是圍繞著整頓和控制展開。」一名駐北京的西方外交官指出：「當經濟開放和維穩起衝突時，維穩的聲音會佔上風。」習的執政重點就是提高中國共產黨的地位、維持社會穩定。

德國「南德意志報」評論，習在過去五年以前所未有的步伐將中國推向世界，同時也讓中國愈來愈與外界隔絕，習所領導的中國在三十年的改革開放後，又開始將自己封閉起來。

俄羅斯政治分析家指出，習的集權之路走得愈來愈像普廷，習在中國政治體制中所扮演的角色，已接近普廷在俄羅斯政壇的地位。