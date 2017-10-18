黨產會︰國民黨透過救國團吸收黨員

2017-10-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕根據黨產會調查，國民黨透過救國團從事各項青年工作，包括透過知識青年黨部與救國團互相配合，藉以吸收黨員；國民黨一九六三年全代會報告也記載，救國團曾藉由辦理「學生同志暑期工作」，協助國民黨學校黨務發展。

救國團一九五二年成立之初，隸屬國防部，主要業務為執行高中及大專院校軍訓教育，軍訓教育由教育部收回後，主要活動則是每年辦理假期青年活動，並請政府各部會與國民黨中央支援。

黨產會發現，包括一九六一年國民黨中改會報告等相關紀錄都明確指出，國民黨對於青年運動，是透過「加強輔導救國團工作，以擴大黨在革命青年之基礎」。國民黨中央委員會黨務報告，也將輔導救國團辦理活動視為青年運動一環。

國民黨知青黨部還會與救國團互相配合，透過所屬知青黨部成員參與救國團活動，藉以吸收黨員。國民黨一九五九年中央委員會黨務報告就記載，知青黨部為配合救國團暑期舉辦戰鬥訓練，各黨部指示參加受訓者在群眾中起領導作用，協助輔導員教育訓練，並考核優秀隊員，相機吸收入黨。

救國團學生幹部 參加黨部工作

救國團的學生幹部也有多人參加黨部工作，支隊幹部亦多派具國民黨籍者擔任；而經過國民黨受訓後的知青黨部學生幹部、社會海外青年幹部，部分之後也會擔任救國團各級隊長。

據調查，這些救國團舉辦的青年活動，更由國民黨直接指揮。根據一九五二年國民黨中改會紀錄，救國團組織系統及負責學生軍事訓練活動，也是由國民黨政要組成的九人小組負責決定。