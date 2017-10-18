獵雷艦案 軍方緊盯解約「紅線」

2017-10-18

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕獵雷艦國造案風波多，行政院長賴清德昨在立法院還表示必要時會「壯士斷腕」。據了解，軍方近期密切關注的解約「紅線」，仍為慶富的財務狀況「是否具備經營能力」？如慶富聲請破產，就只有解約一途。朝野立委對於慶富財務狀況、獵雷艦案進度已有諸多質疑，下週也將要求國防部提出專案報告。

馬英九政府二○一三年宣布啟動「康平專案第二階段」，盼投入三五八億餘元建造六艘新型獵雷艦，豈料招標過程不順遂，歷經數次流標，慶富和台船在二○一四年十月競逐此標案，評審委員投票後，兩船廠獲得同票，依法辦理抽籤，慶富中籤得標。

根據慶富向國軍提出的投標計畫，和其結盟的義商「Intermarine」負責船體設計，美商洛馬負責戰系整合。

不過，慶富二○一六年二月和銀行團簽下逾二○五億元的聯貸合約，檢調為釐清慶富是否涉及詐貸，今年八月搜索慶富公司，傳喚慶富總裁陳慶男父子，近期更傳出美商洛馬公司要求結清貸款。外傳慶富曾試圖向蔡政府尋求資金協助，亦不排除提出破產聲請。

慶富若聲請破產 只有解約一途

據悉，如慶富聲請破產，就只有解約一途；至於用於造艦的高雄興達港廠房興建進度、首艘艦下水與交艦期程、慶富和美商洛馬間的次合約糾紛，如嚴重影響合約進度，亦有可能解約或終止合約。如國軍、慶富因此打行政訴訟，行政院工程會將扮演重要角色。

至於審計長林慶隆昨在立法院答詢時表示，獵雷艦案約落後一．二六％，但據了解，這是慶富在二○一五年未及時取得美國武器輸出許可，導致全案略微延宕所致，但慶富已受裁罰，亦未構成解約標的，軍方仍評估首艘獵雷艦下水與交艦期程不變。

立委促國防部下週專案報告

民進黨立委王定宇表示，軍方應緊盯興達港船廠建造進度，相關單位也應查明，慶富自得標至提出聯貸需求的過程有無人謀不臧。民進黨立委蔡適應表示，如果全案解約、重新招標，必須思量外國政府、廠商和我方繼續合作的意願，亦須考量銀行團貸款能否全數拿回等。他不建議軍方馬上解約，避免銀行團損失，慶富也無力償還。

國民黨立委呂玉玲說，若廠商涉及不法，政府不該包庇，立法院外交及國防委員會下週將邀國防部針對獵雷艦案專案報告。