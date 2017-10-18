美台國防產業合作 雙方簽署備忘錄

2017-10-18

〔駐美特派員曹郁芬／紐澤西州普林斯頓十七日報導〕今天上午，美台商會會長韓儒伯與台灣國防產業協會會長韓碧祥簽署了一項共同合作備忘錄，在強化未來美台國防產業合作方面有了具體進展。

目前擔任中信造船集團總裁的韓碧祥表示，台灣業者以往跟國防部與中科院接觸，所有東西都是機密，像蓋了一層神秘的面紗，大家都不得其門而入，成立協會之後，台灣業者有了可以跟國防部還有美國協調的平台。

韓碧祥說，台灣在航太、資安與造船方面都做得很好，製造成本較低，如果未來能透過美國銷售是良好的發展。他說，台灣過去都單打獨鬥，現在希望能團結起來一致對外，也希望未來中科院的研發成果能釋放給民間，讓台灣國防工業的產品走入國際。目前協會有四十幾家公司，未來會舉辦國防展，也希望國防單位多採購台灣產品。

協助業者進入供應鏈

美台業者今天簽署的備忘錄指出，未來合作內容除了強化產業交流，也會共同檢討需求，並安排學者與專家舉辦相關學術研究活動。第三是安排參訪彼此會員廠商與國防產業設施，拜會官方及法人機構，以便結合雙方產官學研各界。第四是雙方要共享彼此依據國防或國家安全等議題，進行的學術研討報告與產業發展評估。最後透過交流活動，協助雙方產業進入彼此的國防供應鏈體系。

這項合作受到台灣政府支持，今天除了出席美台國防工業會議的台灣國防官員到場見證，民進黨立委羅致政也肯定這是美台國防工業合作的重要發展，美國在台協會執行理事羅瑞智也到場。