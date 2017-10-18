海大衛︰美不會拿台灣去做交易

2017-10-18

〔駐美特派員曹郁芬／紐澤西州普林斯頓十六日報導〕美國國防部代理亞太助理部長海大衛今天在美台國防工業會議中表示，美國決意堅定地繼續深化與台灣的連結，並信守符合台灣關係法的政策。「正如國防部長馬提斯所言，我們不會用盟邦及夥伴做交易籌碼。」海大衛強調，這包括台灣在內，「我們不會拿美國維繫一個安全且繁榮的台灣的利益去做大交易。」

堅決深化與台灣的連結

根據國防部公佈的講稿，他也再度要求台灣增加國防預算，建立可靠、有韌性並符合成本效益的嚇阻能力。海大衛強調，台灣要對面臨的中共威脅有急迫感，並質疑台灣某些長程的國防主自發展計畫是否符合成本效益與急迫性。

海大衛在演講中指出，大家目睹了印度太平洋的發展，未來這個區域的衝突會是高度整合與網絡性的。這個區域兩個重要的安全議題，一是北韓核武帶來的立即威脅，美國會繼續對北韓施加政軍壓力，直到它放棄核武與飛彈計畫。二是在這個區域支撐美國以法規為基礎的政軍秩序，台灣的重要夥伴角色。美國決意堅定地繼續深化與台灣的連結，並信守符合台灣關係法的政策。

海大衛重申美國基於三公報及台灣關係法的一個中國政策，強調美國會堅定支持台灣的自我防禦能力，同時維持美國自身的能力，以抵抗可能傷害台灣安全、社會與經濟體系的武力或其他形式的脅迫。

海大衛說，台灣面臨維持長期嚇阻力以及平衡國內其他需求的兩難挑戰，而且台灣還面臨外部的威脅。中國國家主席習近平追求的中國夢和軍事現代化，台灣不可忽視，「台灣不能倚靠北京的容忍當做安全」。他說，中國正在發展可以脅迫或必要時強行武統台灣的能力，沒有跡象顯示北京現在或未來會放棄對台用武，因此台灣必須投資發展出在嚇阻失敗時，能有效阻止侵略並防衛的軍事能力。

鼓勵研發不對稱武器

他表示，美國支持並鼓勵台灣自行發展不對稱戰力的武器系統。台灣的挑戰不在擊敗解放軍，而是要發展並維持可靠的方式不讓中共取得勝利，台灣已經在發展有效嚇阻及防禦部隊方面取得可觀的進展，但中共投射能力的演進已經挑戰了台灣傳統的嚇阻思維，美國國防部評估中國進犯台灣的可靠軍事能力顯著增加，台灣能夠也必須做得更多。

海大衛說，在不對稱概念下，美國正在發展大量的小型裝備和載台，並以新思維使用現有武器，台灣也應如此。他也再度質疑在中國投資的台商，如何在參與台灣國防自主政策中維持忠誠與保密？