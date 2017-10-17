流彈誤傷民眾 軍方：將花2400萬整修林園靶場

2017-10-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海軍陸戰隊九十九旅上週四在高雄林園靶場進行T91步槍打靶射擊，發生流彈誤傷侯姓工人事件，民進黨立委賴瑞隆昨開記者會指出，軍方至今未有檢討報告，應調查嚴懲失職人員；軍方代表當場致歉，並承諾今後絕不再發生，將耗資二千四百萬元整修靶場。

賴瑞隆指出，侯男在距離靶場一．三公里的石化廠區內遭到槍傷，廠內更拾獲四顆彈頭，其中一顆在人體內，此事非同小可，究竟是人為或靶場問題，軍方事後卻只有兩頁處置報告，事發原因至今不明；當地居民揣測，軍方在靶場拿步槍打白鷺鷥，國防部應盡快查明真相，告知國人有無開玩笑對空射擊。

高雄市小港區鳳源里里長張宇讚痛批：「真的是嚇死人！」指靶場周邊六里將近二萬居民，當地民眾都擔心被流彈打死；龍鳳里里長黃文裕也說，若流彈打進石化廠丙烯槽發生爆炸，連遷村都不用，直接就滅村，軍方應到當地道歉。

出席記者會的海軍陸戰隊副指揮官劉豫屏少將當場致歉。他表示，軍方初步調查，部分人員射擊不合格，可能是造成流彈的原因，推估可能情形有二，一是射擊時射手因緊張，影響射擊姿勢，導致槍口、彈道偏高；也有可能是射擊槍口角度偏低，於靶場前方落地，撞擊地面礫石導致彈頭彈出，檢調單位將使用儀器彈道分析及彈痕比對，來釐清肇因，目前調查報告尚未出爐。

未來將靶場全部圈圍

劉豫屏強調，調查報告未出爐，靶場未完成整備前，不會恢復射擊訓練，今後也不會再發生類似事件，有鑑於林園靶場是開放式靶場，國防部已核定撥款二千四百萬元，未來將靶場全部圈圍，補強靶場輪胎、增加被彈面，並裝設監視器，務必確保安全。