我對菲下月開放免簽 菲代表按讚

2017-10-17

外交部盼菲方基於互惠提供對等待遇

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部昨宣布，十一月起對菲律賓開放來台十四天免簽證試辦措施，試辦至明年七月底。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席、菲律賓駐台代表巴納佑對此表示，菲律賓歡迎台灣外交部的此項決定，並相信此措施將吸引更多菲律賓人來造訪這座美麗的島嶼。

試辦至明年七月底 視情況延長

為落實「新南向政策」，促進菲國人民來台觀光、洽商及增進兩國民眾交流，外交部發布中英文新聞稿，宣布自十一月一日起試辦菲律賓國民來台十四天免簽證措施。外交部表示，九月十五日時，外交部邀請國安、警政、調查、移民管理、觀光及經貿等機關共同會商，會中做出以上決議。

外交部表示，試辦期限至明年七月卅一日止，屆時視成效決定是否延長辦理。此外，政府將持續促請菲律賓政府基於互惠原則，儘速同意予我國民免簽證待遇。除了菲律賓外，我國對泰國與汶萊開放試辦免簽證，也未獲對等待遇。

菲訪台旅客大增 未來可望再成長

依據移民署統計，菲國訪台旅客於今年一月至七月間達十六萬餘人次，較去年同期成長七十三．五％。巴納佑表示，馬尼拉距離台灣航程不到兩小時，今年菲律賓訪台觀光人次與去年同期相比有顯著增長，台灣宣布免簽後可期待將有更多菲律賓觀光客訪台。

政府對東南亞部分國家開放免簽，國民黨立委江啟臣與民進黨立委黃偉哲昨在立法院外交及國防委員會質疑，指開放免簽後，來台從事性交易的泰國籍人士暴增，造成治安漏洞，應予檢討。領務局副局長鍾文正表示，跨部會會議有討論此議題，移民署已針對特定對象加強入境審查，也有許多否准入境案例。

江啟臣說，根據警方統計，二○一五年來台從事性交易的一百五十九名外籍人士中，含一名泰國籍人士，去年開放泰國免簽後，泰國籍增加十五人；今年截至五月的統計則已達九十九人，佔總人數二百九十六人的三分之一。黃偉哲認為開放免簽的同時應有防範、遏止犯罪的彈性作為。