台泰農業園區揭幕 泰皇室派代表來台

2017-10-17

台泰農業合作 「泰王山地計畫」行之有年

〔記者羅添斌／台北報導〕海拔一千八百至二千六百公尺之間的退輔會福壽山農場，日前設立「華泰農業交流紀念園區」，泰國皇室並派代表來台參與紀念園區落成揭幕典禮，園區所有說明文字均以中文及泰文並列，更有代表台灣及泰國的台灣黑熊及泰國金象塑像，在蔡政府推動新南向政策之下，這座紀念園區成為台灣與泰國交流的具體成果展現。

設在退輔會福壽山農場 展現新南向成果

退輔會官員昨指出，我國自一九七○年起，由退輔會農場執行「泰王山地計畫」，進行兩國農業合作與交流，曾任職福壽山農場的宋慶雲為我國首位派駐泰國的農耕團團長，對台泰交流居功厥偉，退休後定居泰國，並獲泰國皇家計畫基金會聘為終身高級顧問。

援泰推手宋慶雲去年辭世 獲皇室規格治喪

退輔會表示，宋慶雲在去年十二月與世長辭，泰國皇室感念他的貢獻，特別核定以皇室規格治喪；退輔會則在福壽山農場設立「華泰農業交流紀念園區」，並在日前舉行落成揭幕典禮，進一步紀念及強化兩國交流。

據指出，主持泰王山地計畫的畢沙迪親王原本計畫親自來台，但因年事已高，改派代表來台，當天專程到福壽山農場參加揭幕典禮的代表，包括泰國皇家計畫基金會副主席Dr. Pongsak Angkasith、發展部主任Mr. Suthat Pleumpanya、咖啡計畫副主任Mr. Ritthee Richard Bunnag及餐飲主任Mrs. Padari Bunnag等人。

在九月廿七日舉行的揭幕典禮中，退輔會主委李翔宙表示，希望在宋場長等前輩奠定的良好基礎下，落實政府新南向政策，賡續華泰互動、互訪，開展互利共榮的新合作交流，再創華泰交流新猷。

Dr. Pongsak Angkasith表示，很感謝宋慶雲對泰國的貢獻，希望未來能在基金會與退輔會簽訂的農業交流合作備忘錄基礎上繼續交流。

紀念園區多採天然石材，園區中央置有金色三角造型「合作紀念碑」銅雕，象徵兩國交流地點位於泰北金三角地區，銅雕刻有「互利共榮」及「永續華泰」，展現華泰農業交流核心意義，地面上黑色玄武岩軸線以台灣黑熊與泰國金象寓意兩國吉祥物及深厚的情誼。