冷眼集》募兵制的騙局

2017-10-17

記者鄒景雯／特稿

以台灣目前的條件，要實施全募兵制，注定失敗，這個問題有哪個政治人物不了解嗎？其實檯面上的人應當充分瞭解，只是他們多數沒有能力處理，因此只好閃躲迴避問題，而不敢做決定。

募兵制不會成功，從台灣的人口結構，就可找到最科學的解答。一九九九年至二○○二年這四年出生的男嬰分別約十四萬八千餘名、十六萬餘名、十三萬四千餘名、十二萬九千餘名，因此潛在兵源大約是五十七萬二千餘名，如果未來要維持二十一萬五千的兵力規模，等於不到三人就有一人要自願去當兵，這根本是天方夜譚。拿同為老化問題嚴重的日本來說，它有一億二千多萬人，兵源達二四九萬餘人，才得以建立約二十四萬餘的武裝規模，這不是二三○○萬人口的台灣具有的條件。

即使現代化戰爭的型態已然不同，所謂「不以量多，但以質精」，但要下修員額到什麼地步，是怎麼計算出來的，是否能因應台灣身臨大敵脅迫的特殊處境需要，建制足以嚇阻的力量，一定要負責任地提出能夠說服國人安心的通盤檢討才可以。國防是死生大事，可不是作文比賽，漂浮的幾句文告，改變不了「少子化」趨勢下究竟要如何募到所需之兵的事實。

近來，民進黨立委趙天麟等人陸續發聲檢討，之所以被外界認為可喜，在於這個獨大的政黨似乎仍具有自省與防腐的能力，知道從政就是承擔後果，不是在怕事討好。不過，僅是了解問題的嚴重性並不夠，國會議員必須催促政府做好幾個最基本的功課，才可能真正的做到強化戰力。

首先，針對解放軍攻台的各種可能劇本，軍事單位要更嚴肅密集地進行沙盤推演，同時，進而據以提出較健全的新兵役制度，如果重啟徵兵真有現實上的難以決斷，則徵兵與募兵並置，是不是會更好，尤其，後備軍人的訓練與能量，勢必要當回事來處理，過短的四個月役期，足以完成基本的自衛能力以及專業訓練？每年的教召，可以再像過往召回聽取政令宣導打發了事？這些都需要誠實與勇敢的開始整體思考。

外界對募兵制的務實質疑，早已念到政治人物耳朵長繭，之所以充耳不聞，是以為這場騙局可以繼續取得選票？顯然，執政黨內部漸次出現了顛覆性試探，因為前述小學程度的簡單算數，可以一揭募兵制推動與執行者的虛妄。