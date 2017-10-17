立委促正視募兵失敗 思考改良式徵兵

2017-10-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣朝募兵制度發展，但恢復徵兵制聲浪不斷。民進黨立委趙天麟昨表示，應立刻正視募兵制失敗的問題，思考改良式的徵兵制度；陸軍中尉退伍的民進黨立委蔡適應則認為，「面對威脅的國家，沒有人不用徵兵」，不過政治上來看，回復徵兵制對國人心理來說是不容易的事，相信蔡總統及國安會都會審慎評估。

「面對威脅的國家 沒有人不用徵兵」

趙天麟表示，目前政府仍未正視募兵制失敗的問題，在少子化的情況下，我國兵源必然不可能使募兵制成功，包括美日兩國和國內一線士氣會受打擊與影響，也會嚴重破壞台海均衡，朝向被中國改變的危機。我方必須強化軍事和經濟的體質，才能確保台灣現狀不朝中國偏移。

蔡適應指出，台灣有二千三百萬人口，卻要維持十七．五萬人的軍隊，這樣的目標是其他募兵制國家有效戰力人數的二倍以上，違反常態比例，就連美國智庫和國防部，也都認為要達成目標很勉強；此外，若是募兵，龐大的國防軍備將花在人事費用，恐讓國防戰力大打折扣。

民進黨立委羅致政則認為，討論徵兵或募兵是假議題，應將焦點放在役期長短以及兵力結構、任務內容是否符合台灣軍事需要，要在軍事專業上做各方面的考量，而不是做政治考量。不過他也說，役期四個月真的太短。

民進黨立委王定宇指出，美方一直關注台灣兵源穩定問題，還舉以色列、韓國案例指出，即使馬政府做出全募兵的錯誤決定，也希望台灣好好思考恢復徵兵；然而台灣要從募兵回到徵兵，會影響到很多年輕人規劃，有現實的難度，這是要討論、但不容易的事。

王定宇認為，現在是以科技力量彌補兵源不足問題，只要能維持科技和一定兵源，就可以把戰力補上來。

台灣獨立建國聯盟、基進黨昨召開記者會，指出台灣的危機在於政府與人民都沒有危機意識，全募兵制難以實施，台灣要展現自我防衛決心，應該恢復徵兵制。