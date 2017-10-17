川普政務官未到位 影響台美合作

2017-10-17

〔駐美特派員曹郁芬、記者林良昇／綜合報導〕美台商會會長韓儒伯十五日批評，川普政府的政治任命官員遲未到位已影響美台國防工業的合作。例如協助台灣潛艦自製，美國國防廠商已經向國務院提出執照申請，但一直沒有得到川普政府答覆，迄今沒有明確的理由。

台美國防工業會議登場

二○一七年美台國防工業會議今天起在紐澤西州靠近普林斯頓大學的麗晶酒店舉行。韓儒伯在記者會上表示，美國廠商是在九月三十日截止日期前向國務院提出執照申請；這些執照申請沒有任何爭議性，因為美國已經在協助台灣現有潛艦的升級，美國防業者已在進行台灣海獅號潛艦作戰系統的升級，「這是早已塵埃落定的政策，為什麼不向前推進？」

韓儒伯說，關鍵在於川普政府的政治任命官員多數還不到位，官僚體制最大的權力「就是什麼事都不做」。他相信，一旦川普任命的政治官員到位，一個會被廣泛討論的議題就是要恢復年度軍售會議，以創造推動事情進展的動力。

美台商會十七日將與台灣國防產業發展協會舉行了解備忘錄的簽約儀式，美國在台協會執行理事羅瑞智也將出席見證。韓儒伯說，他們一直與國安會副秘書長陳文政合作，目標是加速整合台灣國防工業進入到美國國防工業的供應鏈中。

其次，美台國防工業整合也帶來挑戰，台灣業者必須對智財權做更好保護，建立機密項目的分級安全審核制度，否則台灣業者不可能參與。一旦美國解除高層互訪限制，這些合作項目或許可以成為一個邀請美方高層官員訪台的平台。

韓儒伯認為，台灣的國防投資太少，立法院還刪除國防預算是沒有道理的。對於不時傳出美方要台灣追加武器系統的採購預算，韓儒伯說，如果是軍售，台灣是向美國政府採購，台灣付出的採購價格與美軍是同樣的。不過，他也舉例，二○○九年時，美國多次批評台灣未嚴肅對待國防需求後，台灣終於編列五千億採購F16C/D戰機，結果美國卻不賣，美國軍售政策所顯現的不一致性，台灣是有權利感到不悅的。

韓儒伯說，美國要出售F35戰機給日韓，台灣當然有權利提出F35戰機採購意向書，川普政府可以進行內部討論，如果暫不同意出售，應回覆台灣一個替代的中程方案。他相信這次會議仍會討論F35戰機對建構台灣空軍軍力的意義。

國民黨缺席 美台商會遺憾

此外，美台國防工業會議今年第一次沒有在野黨代表出席，韓儒伯對此表示「失望」、「遺憾」；他說，美台商會曾遞出正式邀請函給國民黨主席吳敦義的辦公室，但一直沒有回音。

國民黨智庫、國政基金會國安組召集人林郁方回應，台美國防工業會議是軍火商在主導，「沒那麼偉大」，國民黨責任是監督，沒必要去。

韓儒伯另證實，除了每年一度在美舉行的國防工業會議，明年春天可望在台灣舉辦另一場國防工業會議。