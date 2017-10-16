投票率19.09％ 黃呂錦茹當選國民黨北市主委

2017-10-16

〔記者林良昇、郭安家、鍾泓良、王錦義／綜合報導〕國民黨昨舉行首次縣市黨部主委選舉，其中競爭最激烈的台北市投票率僅十九．○九%，最後由前台北市民政局長黃呂錦茹出線；台南市議員謝龍介則以超過七成得票率，當選台南市黨部主委。

吳敦義勉「接地氣」

國民黨主席吳敦義說，希望各主委團結地方、配合中央並「接地氣」，協助國民黨。對於明年縣市長、縣市議員選舉，黨中央會分別依照公平公正的規則，產生最適當、最有機會勝選的候選人。

國民黨昨舉行首次縣市黨部主委直選，因國民黨二十全代會決議，地方黨部主委直選分階段進行，本次國民黨僅舉行十個縣市黨部主委選舉，其中北市、台南、屏東、花蓮、台東五縣市都是兩名候選人捉對廝殺。台北市由黃呂錦茹以一千餘票之差，擊退台北市議員鍾小平；台南市議員謝龍介挾高知名度，以超過七成得票率擊敗同為市議員的盧崑福；屏東縣黨部主委、前立委廖婉汝與縣黨部副主委張榮南上演的「正、副主委對決」戲碼，結果廖婉汝以逾七成得票率擊敗張榮南。

花蓮縣黨部主委選舉，由花蓮縣長傅崐萁力挺、目前為花蓮縣醫師公會理事長的鄒永宏與花蓮縣議長賴進坤上演另類「縣長、議長對決」，最後鄒以超過五十八％得票率當選；台東縣黨部主委選舉，縣議員吳秀華踢館成功，擊敗現任縣黨部主委、副議長陳宏宗。

至於另五位同額競選的主委當選人分別是新北市黨部主委李乾龍、桃園市黨部主委楊敏盛、新竹縣黨部主委陳見賢、金門縣黨部主委林芳旋、連江縣黨部主委曹爾忠。

這次國民黨台北市黨部主委直選，黃呂錦茹有副主席郝龍斌、前總統馬英九力挺，鍾小平則有擔任議員的人脈。鍾控黃呂選前在餐廳宴客，送茶葉禮盒；黃呂則反控鍾妨害名譽，鍾再反告誣告。昨天選舉結果出爐，黃呂錦茹表示，黨內的選舉沒有所謂的勝負，未來還是會盡力輔選鍾小平；鍾小平則祝福黃呂錦茹任重道遠，選完他應該就會撤告。

國民黨花蓮縣黨部主委選舉戰況激烈，賴進坤、鄒永宏雖簽署「不買票、不宴客」同意書，然而卻互控對方宴客拉票，賴則指兩年前陳菊為民進黨花蓮市長候選人張美慧站台，他也有出席一事被「抹綠」、遭指「藍皮綠骨」。鄒永宏昨得知當選後說，選舉只是一時，黨內團結卻是永久的，重建國民黨的重責大任才要開始。