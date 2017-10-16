星期專訪》僑委會委員長吳新興︰發揮台灣軟實力 反擊中國統戰

2017-10-16

記者呂伊萱、黃維助／專訪

蔡政府上台後，兩岸官方交流幾乎中斷，但中國對台打壓卻與日俱增，包括僑界戰場也是硝煙四起，僑委會委員長吳新興直言，中國大陸對台灣的統戰工作從來沒有停過，且對台滲透是不同階層領域都在「假交流之名、行統戰之實」，統戰是全面性、鋪天蓋地進行；近來也採用「化整為零」方式，將反獨促統工作推進到台灣內部，中國的統促會八月來台拜會特定政黨、團體，企圖營造台灣內部也有人附和反獨促統立場的形勢。

吳新興指出，統促會等團體來台問題，有關單位會注意、也會把關，而在僑社（界）戰場上，政府當然有反擊統戰的能力，但並非正面對抗，而是「正向行銷」僑務工作，發揮台灣的軟實力優勢，潛移默化影響中國的新移民，這些是台灣反統戰最重要的優勢。

台灣文化民主 反統戰最大優勢

問：蔡政府上任一年多來，中國在僑界採取什麼樣的統戰作為？與馬政府時期有何差異？僑委會有何應對策略？

答：中國大陸對海外僑社的統戰工作從來沒有停過。國民黨執政時，因國民黨的政策，感覺海外僑社的敵我界線比較模糊，也因此淡化了中國對我海外僑團的統戰強度。

去年五二○之後我們注意到，新政府在兩岸政策有既定的立場，顯然北京政府並不滿意，所以中國不僅對台灣的經貿杯葛、外交打壓，還擴散到海外僑社的反獨促統；這一年多來，中國在每一個面向都對台灣進行不同程度的壓力，好像要迫使民進黨政府接受他的條件，但我們希望和中國做好鄰居，不希望中國用高壓方式對待我們。

中國大陸在全球各大城市透過統促會、統盟等團體，加大力道召開反獨促統活動。值得警惕的是，他們非常積極拉攏台灣出去的僑領、僑胞，希望他們參加反獨促統活動；的確有少部分傳統僑社、藍營支持者會去參加。

我們也注意到，中國用化整為零方式，反獨促統也進到國內，例如統促會八月中旬以經貿文化交流的名義來台，與特定團體、政黨（國民黨、統促黨等）進行座談、交流，都是在討論政治性議題，中國想要營造出台灣內部也有人附和他們反獨促統。中國在各領域假「兩岸交流」之名，在台灣內部行分化、統戰之實。台灣應該不分朝野黨派，團結抵抗中國分化的作為。

問：統促會組團來台，其化整為零的做法是第一次嗎？未來會不會有更多的團用不同名義進入台灣，政府要如何把關？

答：以前就有化整為零的做法，陸委會相關單位應該會做有關工作，這次是因為他們接觸到僑務社團，引起僑委會注意，我們把訊息提供給有關單位，相信有關單位會注意、把關。

中國對台的滲透是不同階層領域都在假交流之名行統戰之實。文教、經貿、地方政府、里長，他們也被邀請到中國大陸。統戰基本上是全面性、鋪天蓋地進行，但表面上用交流的帽子。

問：針對友台僑團、僑民，中國採取哪些統戰手段，是滲透、分化或恐嚇、拉攏？政府又有何反統戰作為？

台灣僑團活動 大陸移民愛參加

答：很多傳統僑社的朋友故鄉在中國，不可避免要回去探親，或與中國有經貿往來，中國駐外單位就會透過限制簽證的方式，制約他們不要支持台灣。最近在舊金山，就有傳統僑社朋友私下跟我們說，因為他支持台灣，中國把他列入黑名單，不讓他回去探親，令他非常生氣。

僑社是兩岸關係大環境下的小戰場。我們應該改變一些思維，沒有必要一定要和中國對抗。我相信台灣出來的僑胞，對國家、故鄉的認同，無論中國怎麼統戰，他們也不會改變。我覺得不應該回到過去砸錢搞對抗、互相扯後腿的狀態，我們僑務工作都是用正向行銷，讓僑胞清楚知道，就算民進黨政府執政，對僑胞的服務、關心不打折扣。

我們再也不要盲目追求號稱服務海外華人四千萬，那種想法結束了。有關統戰與反統戰的問題，中國是大張旗鼓辦反獨促統，但我們僑團辦很多活動，參加的大陸移民相當多，這是制度優越的競賽和選擇。台灣的優勢在於軟實力，文化、理念、信仰及民主自由制度，這是台灣反統戰中國最重要的優勢。

僑胞會來問我說，可以讓中國人士參加我們辦的活動嗎？我都說，如果他們認同我們的價值理念，為什麼要阻止？為什麼我們不能反擊？我們表達對中國善意，但立場堅定，不該讓步的絕對不會讓步。

榮譽職人員避統戰 需寫同意書

問：僑務榮譽職人員曾因赴中接受招待等涉統戰事件惹議，僑委會後來祭出解聘處分，未來是否修正遴選辦法來遏止相關亂象？

答：自從榮譽職人員赴中爭議事件後，我們任命新的榮譽職，會請他們寫一個同意書，言明在擔任期間遵守規範，絕不受邀中國大陸官方或傾中社團主辦的統戰活動，若有違反，就主動請辭以示負責。在解聘事件後，僑界大體上沒什麼反彈或抱怨。

問：政府力推新南向政策，僑委會能發揮什麼樣的功能，有無具體成果？

答：在新南向政策中，僑委會的角色在於「人脈連結」。因為我們在新南向國家的人脈最充沛，全世界一百七十九個台商會，國家級、世界級，東南亞國家每個都有；其次是留台校友，過去五十年，馬來西亞就有六萬華人到台灣讀書，之後又回到馬來西亞，成立留台校友總會。馬來西亞僑生是我們重大人脈。過去一年多，各部會要到東南亞，都會來問僑委會：「我去到那邊要找誰？」

東南亞有上千所僑校，這些學校都用台灣提供的正體字教科書，我們一年提供八十萬冊給全世界僑校，有些僑校我們還支援教學老師，在此情況下，我們和東南亞僑校產生緊密連結。

不過，中國大陸也帶著他們充沛的資源，把老師送到東南亞支持教學；同時中國也在挖僑生，例如四年大學學雜費全免，這個台灣做不到，沒有那麼多預算。所以我們在東南亞也面臨中國在僑務工作上的嚴峻挑戰。

僑委會人脈連結 新南向添助力

近一年東南亞招生有成果，其中，三加四技職僑生專班入學新生，去年七百五十四人，今年一千零三十四人，成長三十七％。海青班去年一千一百七十九人，今年一千三百八十人，成長也接近十七％。但我們也誠惶誠恐地說，是不是每年都能維持成長比率？這個我們要很努力。

問：在吸引僑商投資方面，有何具體做法及成果？

答：邀請僑台商回國參訪，尋找考察投資機會，已經有績效。從去年底開始，我們辦了東南亞基礎建設觀摩團、新農業邀訪團、海外僑青參訪團等，預計投資的意向有廿六億元，後續追蹤實際成效是六億多元。

在新南向政策辦公室都有設定一些指標，每個部會都有指標值，做多少事、來多少人、金額，這些基本上僑委會都達標，沒漏氣！